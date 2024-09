Putin’le kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede, "Türkiye ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını hatırlatarak, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz" diye konuştu. Türkiye ile ilişkilerin her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirten Putin, "Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor" ifadesini kullandı.Moskova'da üç gün süren yoğun ve verimli bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş da "Türkiye ile Rusya arasında hakikaten iki devlet liderinin fevkalade samimi, iyi niyetli dostane ilişkileriyle başlayan çok yakın bir çalışma içerisindeyiz" dedi. İki ülkenin dünyadaki temel sorun alanlarına da benzer yaklaşımlar sergilediklerini belirten Kurtulmuş, görüşmeye dair sosyal medya paylaşımında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.