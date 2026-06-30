Rusya’da LGBT sapkınlığına karşı karar! İlk dava sonuçlandı: Gece kulübü kılıfıyla...

Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davasında karar verildi. Orenburg'daki mahkeme, barda LGBT'liler için etkinlik organize eden sanıklara 2 ila 7 yıl hapis cezaları verdi

Açıklamada, "Bu ceza davası, bu aşırılıkçı örgütün faaliyetlerinin bastırılması için Rusya Federasyonu'nda açılan ilk davadır." ifadeleri kullanıldı.