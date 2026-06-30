Rusya'da LGBT sapkınlığına karşı karar! İlk dava sonuçlandı: Gece kulübü kılıfıyla...
Rusya’da ilk defa mahkeme ülkede aşırılıkçı kabul edilen LGBT'ye mensup grubun faaliyetleriyle ilgili kararını açıklayarak sanıklara 2 yıl ila 7 yıl hapis cezaları verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, ülkede aşırılıkçı örgüt olarak tanınan ve faaliyetlerinin yasaklandığını bildikleri halde LGBT hareketinin faaliyetlerine devam ettirdiği vurgulandı.
Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davasında karar verildi. Orenburg'daki mahkeme, barda LGBT'liler için etkinlik organize eden sanıklara 2 ila 7 yıl hapis cezaları verdi
Açıklamada, "Bu ceza davası, bu aşırılıkçı örgütün faaliyetlerinin bastırılması için Rusya Federasyonu'nda açılan ilk davadır." ifadeleri kullanıldı.
İlgili Rus Ceza Kanunu uyarınca aşırılıkçı bir örgütün faaliyetlerine katılma ve bu örgütün faaliyetlerini organize etme suçlarından 3 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan açıklamada, bir barın sahibi, yöneticisi ve sanat yönetmeninin ülkede aşırılıkçı örgüt olarak tanındığını ve faaliyetlerinin yasaklandığını bildikleri halde LGBT hareketinin faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.
GECE KULÜBÜ KILIFI ADI ALTINDA...
Açıklamada, bu amaçla, barın bazı müşterileri için, geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip bireylerle bir araya getirme temasıyla gece kulübü kılıfı altında etkinlikler düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.
Söz konusu şüpheliler hakkında mahkemenin karar verdiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme, onları 2 yıl 3 ay ile 7 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı." ifadelerine yer verildi.