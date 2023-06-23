Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
10:40
“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!
Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT terörü, edindiği güçle artık hedefine çocukları aldı. Sosyal medya ve dijital platformları arkasına alan lobi, kirli propagandalarını yapmak için her türlü yolu deniyor. İlkokullara kadar inen, broşürlerle küçük çocuklara transseksüelliği özendiren LBGT, tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un 'Çocuklarımızı rahat bırakın!' başlıklı o yazısı...