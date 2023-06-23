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Haberler Galeri “LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:40

LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT terörü, edindiği güçle artık hedefine çocukları aldı. Sosyal medya ve dijital platformları arkasına alan lobi, kirli propagandalarını yapmak için her türlü yolu deniyor. İlkokullara kadar inen, broşürlerle küçük çocuklara transseksüelliği özendiren LBGT, tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un 'Çocuklarımızı rahat bırakın!' başlıklı o yazısı...

“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Okurlarım; kimsenin yaşam tarzına, giyimine kuşamına, tercihlerine karışmadığımı bilir. Bu konuda "liboş" değil "gerçek liberal" tavrım herkes tarafından bilinir. Ancak bir kesim, grup ya da görüşün, kendi fikrini diğerine zorla kabul ettirmesine, dayatmasına her zaman karşı olduğum da arşivdeki yazılarımla sabittir.

“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Dünyada "korkutucu" bir lobi haline gelen, kendi gibi düşünmeyenleri çeşitli kulisler ve bel altı yöntemlerle imha etmeye çalışan, giderek insanlar üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıp duran LGBT adlı eşcinsel örgütün dayatmaları artık çekilmez hale geldi. Özellikle de "sanatçı" etiketli bazı kendini bilmezlerin verdiği fütursuz destekle, çocuklarımızı, gençlerimizi avuçlarının içine almaya, dengelerini bozmaya, kafalarını karıştırmaya çalışmalarını dehşet ve ibretle izliyorum.

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“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Evet her koyun kendi bacağından asılır. Herkes bu dünyadaki tercihlerinin hesabını en nihayetinde ahirette sorguya çekildiğinde verecektir. Ama giderek Yaradan'ın yarattığına karşı gelmek, eşcinselliği bir baskı unsuru olarak kullanarak, nesillerin devamını tehdit etmek, bu yolla siyasi, sosyal ve ekonomik bir lobi haline dönüşüp, sözde fikri mücadeleyi terörize etmek de nedir?

“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Bu anormalliğe karşı duran herkesi "Homofobik" diye öteleme, dışlama hatta suçlama hakkını kendilerinde doğal bir hakmış gibi görenlere artık dur deme zamanı geldi de geçiyor bile. Muhalefetin ve onlarla kol kola girmiş terör örgütlerinin bir kaç oy uğruna şımartıp, cesaretlendirdiği LGBT, bu ülkenin geleceği konusunda giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Benden söylemesi...

“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Bu yazıyı yazmaya herkes cesaret edemez. Bilirler ki, bu çirkin terörize lobi, hemen üstlerine çullanacak, onları linç etmeye kalkacaktır. Ama benim kimseden korkum yok. Çünkü tek derdim, biricik evladımın bu ülkede fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan "sağlıklı" yetişmesi. Yoksa umrumda bile değil. Bu ülke demokrasi ile yönetildiği için herkes kendi pisliğinde boğulmakta da özgürdür...
NOT: Rus Hükümeti, LGBT'nin zararlı faaliyetlerine önlem olarak ülkede cinsiyet değiştirmeyi yasaklamaya hazırlanıyor.

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