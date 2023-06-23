“LGBT tüm dünyada korkutucu bir lobi haline geldi” Çocuklarımızı rahat bırakın!

Bu yazıyı yazmaya herkes cesaret edemez. Bilirler ki, bu çirkin terörize lobi, hemen üstlerine çullanacak, onları linç etmeye kalkacaktır. Ama benim kimseden korkum yok. Çünkü tek derdim, biricik evladımın bu ülkede fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan "sağlıklı" yetişmesi. Yoksa umrumda bile değil. Bu ülke demokrasi ile yönetildiği için herkes kendi pisliğinde boğulmakta da özgürdür...

NOT: Rus Hükümeti, LGBT'nin zararlı faaliyetlerine önlem olarak ülkede cinsiyet değiştirmeyi yasaklamaya hazırlanıyor.