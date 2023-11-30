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Haberler Fotohaber LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya'daki tüm faaliyetleri yasaklandı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 20:52

LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya'daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Dünyada küresel güçlerin desteğiyle hızla yayılan LGBT terörüne Rusya "dur" dedi. Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.

LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya’daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya’daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

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LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya’daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Rusya Adalet Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya’daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesine başvururulduğu kaydedilmişti.

LGBT sapkınlığına geçit yok! Rusya’daki tüm faaliyetleri yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

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