Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YouTube'da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile "Şiddet" ve "LGBT" propagandası
Giriş Tarihi: 17.04.2026 20:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 20:03

YouTube'da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile "Şiddet" ve "LGBT" propagandası

YouTube üzerinden çocuklara ulaşan bazı kanallar, "eğlence" maskesi altında çocukları zehirleyen içeriklere imza atıyor Şiddeti normalleştiren, LGBT propagandası yapan ve ahlaki değerleri hedef alan kanallara yönelik peş peşe erişim engelleri kararı gelirken söz konusu kanallardaki içerikler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

YouTube üzerinden yayın yapan ve milyonlarca aboneye sahip olan bazı kanallar, çocukların en saf duygularını istismar ederek şiddet sahnelerini, cinsel içerikleri ve uygunsuz davranış modellerini "parodi" ya da "oyun" adı altında servis ediyor.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Çocukların rol model aldığı karakterlerin; öğretmenine silah çekmesi, akranlarına zorbalık yapması ve suçu bir eğlence aracı olarak göstermesi, YouTube'un çocuklar için büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

"MİNECRAFT PARODİLERİ" ADLI KANALA ERİŞİM ENGELİ VE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz incelemeler sonucunda, YouTube'da 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" isimli kanal mercek altına alındı.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Kanalda yer alan içeriklerde; öğrencilerin öğretmenlerine ve akranlarına karşı şiddet içeren eylemlere teşvik edildiği, suç unsuru taşıyan davranışların normal ve meşru gibi yansıtıldığı tespit edildi.

'

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

PARODİ' ADI ALTINDA ŞİDDET İÇERİKLERİ

Söz konusu içeriklerde silah kullanımı, tehdit, zorbalık ve saldırı sahneleri "eğlence" adı altında sunuluyor ve oyun içeriğinde sınıf içinde silahlı tehdit, öğrencilerin hedef alınması ve korku dolu sahneler sıkça yer alıyor.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

RES'EN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesap hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" maddeleri uyarınca res'en soruşturma başlattı.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENDİ

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın, çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu içeriklerin durdurulması yönündeki talebi mahkemeye taşındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişimin tamamen engellenmesine karar verdi.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

YOUTUBE KIDS VE ALGORİTMA TUZAĞI: LGBT VE CİNSEL İÇERİK

Tehlike sadece bireysel kanallarla da sınırlı kalmıyor. Dijital güvenlik uzmanı Orhan Toker'in (Dijital Baba) gerçekleştirdiği sarsıcı bir saha deneyi, YouTube Kids'in "güvenli" dediği algoritmaların dahi çocuklar için ne kadar büyük bir risk taşıdığını kanıtladı.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Kendisini sisteme 7 yaşında bir kız çocuğu olarak kaydeden Toker, sadece birkaç dakikalık gezintinin ardından platformun algoritması tarafından doğrudan LGBT temalı içeriklere, cinsel içerikli reklamlara ve çocuk psikolojisine tamamen aykırı materyallere yönlendirildiğini tespit etti. Bu durum, çocukların ekran başında geçirdiği her saniyenin, kontrolsüz bir cinsel ve zihinsel manipülasyona açık olduğunu ortaya koydu.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

DİLA KENT İSİMLİ KANALDA REZİL YAYINLAR

Bir diğer skandal ise Dila Kent isimli kanalda patlak verdi. 5 milyona yakın abonesi olan bu hesapta, küçük çocuklara "takipçi kazanmak için kuryelerle cilveleşmek" gibi ahlak dışı davranışlar örnek olarak sunuldu.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Dila Kent'in bir videoda, "Kucağına attı kızı farkında mısın?", "Kızı tek seferde soy", "Hayır o güzel kızı…" "Öptü, bir şey yapmadı tamam" ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı ince ince işlediği görüldü.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Kendince ünlü olmanın 'kendince' yollarını gösteren içerik üreticisi Dila Kent, bu kez evine gelen ve hiç tanımadığı takipçisine kapıyı açtıktan sonra direkt öpüşmeye başlıyor. Kızın öpüştüğü kişinin kız mı erkek mi belli olmayan bir karakterle gösterilmesi LGBT sapkınlığının normalleştirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

Cinsellik temalı dansların (twerk) ve garip hareketlerin yer aldığı videoların 1,5 milyonun üzerinde izlenmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve kanal erişime kapatıldı.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ BULUNAN O KANALLARIN ARKASINDA İSİM

Anne ve babalar çocuklarının izlediği çizgi filmlere kadar hassas olmaya özen gösterirken sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan TV" gibi dev çocuk kanallarının yönetimindeki isim hakkında da dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Paylaştığı çocuk videoları ile milyonlarca izlenmeye ulaşan Melih Abuaf'ın İspanya ve Portekiz'den sürülerek Osmanlı topraklarında yaşayan ve günümüzde Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Sefarad Yahudisi olduğu ortaya çıkmıştı.

YouTube’da çocuklara dijital kuşatma! Eğlence maskesi ile Şiddet ve LGBT propagandası

MELİH ABUAF'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Melih Abuaf'ın şahsi X hesabına, Türkiye'deki hukuk kuralları uyarınca 'erişim engeli' getirildi . Türkiye sınırları içerisinden hesabı görüntülemeye çalışanlar, yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek platform tarafından konulan erişim kısıtlaması uyarısıyla karşılaşıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA