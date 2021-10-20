Rusya’dan Avrupa’ya gözdağı! ‘Kuzey Akım yoksa…’

Baltık Denizi kıyısından başlayarak Almanya'ya kadar inen Kuzey Akım 2 boru hattı, tamamlandığında Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilecek. Ancak bu proje, diğer yandan Avrupa ülkelerini ikiye bölmüş durumda.

Projenin, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını artıracağı endişesinin yanında Rusya'nın bu projeyi tehlikeli bir jeopolitik silah olarak kullanabileceği de tartışılan konular arasında.

Kuzey Akım 2'nin, gerekli onayları alması için enerji krizini fırsat bilen Rus yönetiminin yaptığı açıklama sonrası gaz sevkiyatının karşılıksız yapılmayacağının açık sinyali de verilmiş oldu.