Rusya’dan Avrupa’ya gözdağı! ‘Kuzey Akım yoksa…’

İngiltere'de başlayarak tüm Avrupa ülkelerine yayılan enerji krizi giderek büyüyor. Kıta genelinde yaşanan doğal gaz sıkıntısı, rekor kıran fiyat artışlarını da beraberinde getirdi.
Krizin uzaması beklenirken, kıtanın doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Rusya'dan Avrupa'ya ilişkin uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.
"KARŞILIKSIZ YAPMAYIZ"
Bloomberg'in haberine göre Rusya, kıtanın ihtiyacı olan gaz tedarikini karşılıksız yapmayacağını söyledi. Rus devletine ait gaz devi Gazprom ile Kremlin'e yakın isimlerden aktarılan bilgilere göre Rusya, Avrupa ülkelerine sağladığı gazı artırmanın karşılığında tartışmalı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için gerekli yasal onayların verilmesini talep etti.
Baltık Denizi kıyısından başlayarak Almanya'ya kadar inen Kuzey Akım 2 boru hattı, tamamlandığında Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk edebilecek. Ancak bu proje, diğer yandan Avrupa ülkelerini ikiye bölmüş durumda.
Projenin, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını artıracağı endişesinin yanında Rusya'nın bu projeyi tehlikeli bir jeopolitik silah olarak kullanabileceği de tartışılan konular arasında.
Kuzey Akım 2'nin, gerekli onayları alması için enerji krizini fırsat bilen Rus yönetiminin yaptığı açıklama sonrası gaz sevkiyatının karşılıksız yapılmayacağının açık sinyali de verilmiş oldu.
Kremlin'e yakın üst düzey parlamenter Konstantin Kosachyov Kosachyov, konuya ilişkin, "Sadece bize ait olmayan hataları gidermek için imdada yetişemeyiz. Biz tüm sözleşme şartlarını ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Bunun dışındaki her şey ilave gönüllü ve karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara tabi olmalı" ifadelerini kullandı.Avrupa'da enerji krizi! Ülkeler çıkış yolunu nükleer santrallerde arıyor! Ortak mektup yazdılar... Avrupa'da fiyatlar katlandı: Doğal gaz ve elektrik krizinin perde arkasında ne var? Küresel ekonomi için kriz çanları: Bu kez para silahını çekemeyecekler