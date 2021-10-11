Avrupa’da fiyatlar katlandı: Doğal gaz ve elektrik krizinin perde arkasında ne var?

RUSYA 3'TE 1 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Enerji Araştırmacısı Yunus Furuncu sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, krizin sebeplerinden birinin 55 milyar metreküplük Kuzey-Akım-2 projesi olduğuna dikkat çekti.

Furuncu, "Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz oranını 3'te 1 oranında düşürdü. Bu da kış ayları yaklaşırken piyasalarda ve ekonomilerde doğal gaz sıkıntısına neden oldu" dedi.

Enerji araştırmacısı Yunus Furuncu

AVRUPA KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALMAYA ÇABALADI

Avrupa'nın 3. enerji paketindeki, 'Gazın sahibi aynı zamanda teslim eden olmamalı' ifadesine vurgu yapan Furuncu, Avrupa'nın kendisini garanti altına almaya çabaladığını söyledi. Yunus Furuncu, "Ancak; Avrupa gerçek hayatta farklı bir durumla karşı karşıya. Rusya yaklaşık 200 milyar metreküpten fazla bir doğal gazı gönderiyor ve Avrupa da bu gazı almak durumunda." diye konuştu.