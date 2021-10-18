Avrupa’da enerji krizi! Ülkeler çıkış yolunu nükleer santrallerde arıyor! Ortak mektup yazdılar...

TOPTAN ELEKTRİK FİYATLARI YÜZDE 150'DEN FAZLA ARTTI

Doğal gaz fiyatlarının bu ay rekor seviyelere yükselmesi ve buna bağlı olarak toptan elektrik fiyatlarının yılın 9 ayında yüzde 150'den fazla artması sonucunda maliyetin faturalara yansıtılması Avrupa kamuoyunu rahatsız etti.

Enerji maliyet artışlarından AB'nin iklim politikaları da sorumlu tutulurken, AB durumun ithal fosil yakıtların fiyatlarından kaynaklandığını açıkladı.

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen Avrupa, artan enerji fiyatları karşısında uzun vadede yenilenebilir enerjiye yatırımı hızlandırmak gerektiğini öngörüyor.

AB üyesi ülkeler elektrik üretiminde kullanacakları enerji kaynaklarını kendileri belirliyor.

Bu noktada, nükleer enerji santrallerine sahip AB üyesi ülkeler söz konusu santrallerin düşük karbon saldığını, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi olduğunu ve nükleer enerjinin dışa bağımlılığı azalttığını savunuyor.

Avrupa'nın enerji ihtiyacını yeterli ölçüde karşılamak için yenilenebilir kaynaklara ilave olarak nükleer santrallerin de çok önemli olduğu görüşündeki ülkeler, nükleer enerjinin AB'de yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını talep ediyor.

Başta Fransa olmak üzere Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye ülkeler arasında iş birliğinin artması halinde yakın zamanda modern reaktörlerin inşa edilebileceği görüşünü savunuyor.

Söz konusu 10 ülke, bu hafta ortak bir mektuba imza atarak AB'den taleplerini somutlaştırdı.

AB Komisyonu'nun birkaç ay içinde yeşil yatırımları içeren son listesini açıklaması bekleniyor. Nükleer santrallere sahip çok sayıda AB ülkesi olduğu dikkate alındığında, bu kaynağın yeşil yatırım olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar endüstri, teknoloji ve nükleer gibi alanlara 30 milyar avro değerinde ilave yatırım planlandığını açıkladı. ﻿

Almanya'da da geçen hafta 25 kanaat önderi ülkedeki nükleer reaktörlerin faaliyetini sürdürmesi gerektiğine ilişkin ortak mektup yayımlayarak nükleer enerjiden vazgeçilmesinin karbon emisyonlarını artıracağını ifade etti.

Almanya, 2022 yılı sonuna kadar nükleer santrallerden elektrik üretimini sonlandırmayı planlıyor.