Avrupa’da elektrikte fiyat artışı Türkiye’nin 2 katı





Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 euro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 euroya yükseldi. Almanya'da fiyat 52 eurodan yüzde 148 artışla 129 euroya, İtalya ve İspanya'da 60 eurodan yüzde 157 artışla 154 euroya, Fransa'da 60 eurodan yüzde 123 artışla 134 euroya çıktı.