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Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:00 Son Güncelleme: 18.10.2021 07:02

Avrupa’da elektrikte fiyat artışı Türkiye’nin 2 katı

Avrupa’da elektrikte fiyat artışı Türkiye’nin 2 katı

Arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla Avrupa'nın önde gelen piyasalarında elektrik fiyat artışı, ocak-eylül döneminde Türkiye spot piyasasındaki fiyat artışını ikiye katladı.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini doğal gazdan sağlayan Avrupa'da, bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 euroya kadar çıkması, elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.



Avrupa'nın önde gelen piyasalarında yılın 9 aylık döneminde spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış görülürken, bu oran Türkiye spot elektrik piyasasında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.



Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 euro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 euroya yükseldi. Almanya'da fiyat 52 eurodan yüzde 148 artışla 129 euroya, İtalya ve İspanya'da 60 eurodan yüzde 157 artışla 154 euroya, Fransa'da 60 eurodan yüzde 123 artışla 134 euroya çıktı.



Türkiye spot elektrik piyasasında ise ocakta 298 lira olan 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde yüzde 75 artışla yaklaşık 521 lira oldu.

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Avrupa’da elektrikte fiyat artışı Türkiye’nin 2 katı
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