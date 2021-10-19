Küresel ekonomi için kriz çanları: Bu kez para silahını çekemeyecekler

GIDA FİYATLARI DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Eylül ayı küresel gıda fiyat endeksini yayımladı. Buna göre Gıda Fiyat Endeksi Eylül'de yıllık bazda 32,8 artarak 130 puana ulaşarak 10 yılın zirvesine yükseldi.

Ekonomilerde çarkların dönmesiyle tarım emtiasının kralı buğdaya olan talep fırladı. Mısır ve pirinç fiyatları tırmanışa geçti. Artan yüksek oranlı talebin yanında ihracat olanaklarının zayıflaması fiyatları daha da körükledi. Bunun yanında dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'da kötü hava koşullarından darbe yiyen şeker, fiyatlardaki yükselişe hız kattı.

2021 yılında dünya tahıl üretimi 2.8 milyar ton ile tüm zamanların rekorunu kırsa da, artan talebi karşılayamadı.