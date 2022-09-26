Son dakika | Rusya’da dehşet anları: Okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Rusya İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada; polisin saldırganı bulmak için harekete geçtiği bilidirilirken o anlarda öğrencilerin ise sınıflarında kilitli kaldığı bildirildi. Bazı öğrencilerin ise pencereden atlayarak kurtulmaya çalıştığı bilgisi geldi. Öte yandan saldırganın da intihar ettiği iddia ediliyor...

SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video