Video Dünya Çocuklar böyle saklandı! Rusya'daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video
Çocuklar böyle saklandı! Rusya'daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video

Çocuklar böyle saklandı! Rusya'daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video

26.09.2022 | 11:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Rusya’da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 26.09.2022 | 12:43
Çocuklar böyle saklandı! Rusya’daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video 00:41
Çocuklar böyle saklandı! Rusya'daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video 26.09.2022 | 11:58
SON DAKİKA! Rusya’da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:41
SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.09.2022 | 11:33
Japonya’yı vuran Talas Tayfunu’nda bilanço netleşti | Video 03:23
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video 26.09.2022 | 09:49
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 01:47
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 25.09.2022 | 15:49
Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 2 milyar dolarlık yardım | Video 01:57
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım | Video 25.09.2022 | 15:49
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 00:33
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 25.09.2022 | 10:31
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin’de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 00:54
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 24.09.2022 | 14:57
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 04:12
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 24.09.2022 | 10:15
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 02:49
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 22.09.2022 | 15:44
Meksika’da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 02:37
Meksika'da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 22.09.2022 | 11:04
ABD Başkanı Joe Biden’ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 00:33
ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 22.09.2022 | 10:30
İran’da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 05:12
İran'da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 21.09.2022 | 12:52
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 01:55
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 21.09.2022 | 12:36
Brezilya’da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 02:42
Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 21.09.2022 | 11:00
SON DAKİKA! Putin Rusya’da askeri seferberlik ilan etti | Video 00:55
SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video 21.09.2022 | 09:26
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 00:14
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 20.09.2022 | 15:24
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 01:47
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 20.09.2022 | 14:34
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:16
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 19.09.2022 | 23:01
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti’ne doğru... | Video 03:22
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti'ne doğru... | Video 19.09.2022 | 22:26

Rusya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA