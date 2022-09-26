SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

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Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığını açıklandı. Rus haber ajansı TASS, saldırganı etkisiz hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.