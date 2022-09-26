Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

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Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Öte yandan, saldırı sonrası öğrenciler güvenlik tedbirleri alınarak tahliye edildi. Udmurya İçişleri Bakanlığı ise saldırıdaki yaralı sayısının 20'yi aştığını açıkladı.
İNTİHAR ETTİ
Saldırı esnasında olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan ile yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından içeri giren polisler, silahlı saldırganın cesedini buldu. İlk belirlemelere göre saldırganın intihar ettiği anlaşıldı.
Saldırının gerçekleştiği okulun 1. ve 11. sınıf aralığındaki öğrencilere eğitim verdiği öğrenildi.