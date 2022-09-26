Video Dünya Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video

26.09.2022 | 12:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Rusya’da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 26.09.2022 | 12:43
Çocuklar böyle saklandı! Rusya’daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video 00:41
Çocuklar böyle saklandı! Rusya'daki okul saldırısından yeni görüntüler | Video 26.09.2022 | 11:58
SON DAKİKA! Rusya’da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:41
SON DAKİKA! Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.09.2022 | 11:33
Japonya’yı vuran Talas Tayfunu’nda bilanço netleşti | Video 03:23
Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti | Video 26.09.2022 | 09:49
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 01:47
Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu | Video 25.09.2022 | 15:49
Dünya Bankası’ndan Pakistan’a 2 milyar dolarlık yardım | Video 01:57
Dünya Bankası'ndan Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım | Video 25.09.2022 | 15:49
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 00:33
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video 25.09.2022 | 10:31
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin’de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 00:54
Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor! Çin'de askeri darbe mi oldu? İşte darbe söylentisini çıkaran o video 24.09.2022 | 14:57
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 04:12
Japonya’yı Talas Tayfunu vurdu: 2 ölü, 3 yaralı! Ulaşım ve iletişim kesildi | Video 24.09.2022 | 10:15
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 02:49
Enerji krizi Avrupa’da ibadethaneleri etkiledi! İsveç’te 150 kilise kapanacak | Video 22.09.2022 | 15:44
Meksika’da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 02:37
Meksika'da 6.8 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video 22.09.2022 | 11:04
ABD Başkanı Joe Biden’ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 00:33
ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video 22.09.2022 | 10:30
İran’da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 05:12
İran'da Mahsa Amini için başlayan gösteriler 5’inci gününde devam ediyor | Video 21.09.2022 | 12:52
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 01:55
Japonya’da limandan ayrılan feribot dalgakırana çarptı | Video 21.09.2022 | 12:36
Brezilya’da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 02:42
Brezilya'da konteyner deposu çöktü: 9 ölü, 28 yaralı | Video 21.09.2022 | 11:00
SON DAKİKA! Putin Rusya’da askeri seferberlik ilan etti | Video 00:55
SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video 21.09.2022 | 09:26
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 00:14
İngiltere Kralı 3. Charles, vatandaşlarla selamlaşırken sıra siyahi adama geldiğinde es geçti! İşte o anlar | Video 20.09.2022 | 15:24
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 01:47
Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı | Video 20.09.2022 | 14:34
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 03:16
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 19.09.2022 | 23:01
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti’ne doğru... | Video 03:22
Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti'ne doğru... | Video 19.09.2022 | 22:26

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki bir okuldan silah sesleri yükseldi. Başkent İjevsk'te bulunan 88 numaralı okula giren silahlı saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. Okulun içerisinde ateş etmeye devam ederek ilerleyen saldırgandan kaçmak isteyen görevliler ve öğrenciler, kendilerini sınıflara kapatarak korumaya çalıştı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ön bilgilere göre 2 okul görevlisi ve 2 öğretmenin yanı sıra 5 öğrenci hayatını kaybetti" denildi. Komite 20 kişinin de yaralandığını belirtirken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, saldırı sonrası öğrenciler güvenlik tedbirleri alınarak tahliye edildi. Udmurya İçişleri Bakanlığı ise saldırıdaki yaralı sayısının 20'yi aştığını açıkladı.

İNTİHAR ETTİ
Saldırı esnasında olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan ile yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından içeri giren polisler, silahlı saldırganın cesedini buldu. İlk belirlemelere göre saldırganın intihar ettiği anlaşıldı.

Saldırının gerçekleştiği okulun 1. ve 11. sınıf aralığındaki öğrencilere eğitim verdiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA