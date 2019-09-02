YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? 2019 YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalar içerisinde ÖSYM tarafından duyurulurken açıkta kalan öğrenciler için heyecan başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu yönde, '2019 YKS ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında başlıyor?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar öne sıralarda bulunuyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan bilgileri eşliğinde son şans niteliğine sahip ek tercih hakkı tanınıyor.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar ile üniversite ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Haberimizin detaylarından konuyla ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini kolay şekilde görüntüleyebilirsiniz..