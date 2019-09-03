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  • ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi

duyurdu: ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından ek yerleştirme kılavuzu açıklanırken iki yıllık () taban puanları da belli oldu. Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenci alan yükseköğretim ön lisans programları listesi, kurum tarafından resmen açıklandı. Üniversite bilgilerinin yanı sıra, 2019 YKS taban puanları ve özel koşul ile açıklamalar da aday öğrencilerin erişimine sunuldu. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından, Türkiye geneline ilişkin iki yıllık (ön lisans) taban puanlarını görüntüleyebilir, üniversite boş kontenjan bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2019 YKS üniversite taban puanları (ön lisans) ve boş kontenjanlar listesi..

Giriş Tarihi: 03.09.2019 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 14:06
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi

, binlerce kişinin heyecanla beklediği duyuruyu resmi internet sitesinden yayımladı. ek yerleştirme tercihleri için tarih verilirken, iki yıllık kapsamında bilgileri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından ön lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2019 YKS ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Sizler için hazırladığımız haberimizin aşağıya kaydırarak iki yıllık YKS (ön lisans) üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
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ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme kılavuzu ile iki yıllık üniversite ön lisans taban puanları 2019! İşte üniversite ön lisans taban puanları listesi
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