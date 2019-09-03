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  • YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar

ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından ek yerleştirme kılavuzu açıklanırken dört yıllık üniversite (lisans) taban puanları da belli oldu. Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenci alan yükskeöğretim lisans programları listesi, kurum tarafından resmen açıklandı. Üniversite bilgilerinin yanı sıra, 2019 YKS taban puanları ve özel koşul ile açıklamalar da aday öğrencilerin erişimine sunuldu. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından, Türkiye geneline ilişkin dört yıllık (lisans) taban puanlarını görüntüleyebilir, üniversite boş kontenjan bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2019 YKS üniversite taban puanları (lisans) ve boş kontenjanlar listesi..

Giriş Tarihi: 03.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 13:54
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar

, binlerce kişinin heyecanla beklediği duyuruyu resmi internet sitesinden yayımladı. ek yerleştirme tercihleri için tarih verilirken, dört yıllık lisans kapsamında üniversite bilgileri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2019 YKS ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Sizler için hazırladığımız haberimizin aşağıya kaydırarak dört yıllık YKS (lisans) üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
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YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar
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