YKS ek yerleştirme kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar ve lisans taban puanları 2019! Üniversite lisans taban puanları ve boş kontenjanlar

ÖSYM, binlerce kişinin heyecanla beklediği duyuruyu resmi internet sitesinden yayımladı. YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih verilirken, dört yıllık lisans kapsamında üniversite boş kontenjan bilgileri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2019 YKS ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Sizler için hazırladığımız haberimizin aşağıya kaydırarak dört yıllık YKS (lisans) üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.