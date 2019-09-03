Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı mı? 2019 YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Tüm detaylar!

ile yayınlandı mı? 2019 YKS ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Tüm detaylar!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz haftalar içerisinde açıklanması ile beraber hakkındaki araştırmalar da hızlandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşememiş olan aday öğrenciler, YKS ve tarihleri hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, tarafından açıklanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları belli olacak ve adaylara son şans niteliğine sahip ek yerleştirme fırsatı tanınacak. Tam bu noktada ise, 'YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Haberimizin detaylarından YKS üniversite ek yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi sahibi olabilir, tarihler hakkında güncel bilgileri hızlı bir şekilde edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 08:44
YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı mı? 2019 YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Tüm detaylar!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalar içerisinde tarafından duyurulurken açıkta kalan öğrenciler için heyecan başladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu yönde, '2019 ne zaman, ayın kaçında başlıyor?' sorusunun cevabı en çok sorgulananlar öne sıralarda bulunuyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara YKS ve boş kontenjan bilgileri eşliğinde son şans niteliğine sahip ek tercih hakkı tanınıyor.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler, tarafından açıklanacak olan ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar ile işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Haberimizin detaylarından konuyla ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini kolay şekilde görüntüleyebilirsiniz..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM ile yayınlandı mı? 2019 YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Tüm detaylar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN