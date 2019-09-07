YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi

ÖSYM, binlerce kişinin heyecanla beklediği duyuruyu resmi internet sitesinden yayımladı. YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih verilirken, 4 yıllık lisans kapsamında üniversite boş kontenjan bilgileri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2019 ÜNİVERSİTE DÖRT YILLIK (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Sizler için hazırladığımız haberimizin aşağıya kaydırarak 4 yıllık YKS (lisans) üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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ÖN LİSANS (İKİ YILLIK) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ