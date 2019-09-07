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  • YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi

ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! taban puanları ve bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından ek yerleştirme kılavuzu açıklanırken dört yıllık () taban puanları da belli oldu. Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenci alan yükskeöğretim lisans programları listesi, kurum tarafından resmen açıklandı. Üniversite bilgilerinin yanı sıra, 2019 YKS taban puanları ve özel koşul ile açıklamalar da aday öğrencilerin erişimine sunuldu. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından, geneline ilişkin dört yıllık (lisans) taban puanlarını görüntüleyebilir, üniversite boş kontenjan bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2019 YKS üniversite taban puanları (lisans) ve boş kontenjanlar listesi..

Giriş Tarihi: 07.09.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 15:28
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi

, binlerce kişinin heyecanla beklediği duyuruyu resmi internet sitesinden yayımladı. ek yerleştirme tercihleri için tarih verilirken, 4 yıllık kapsamında bilgileri de belli oldu. Yapılan bu açıklamanın ardından lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler üniversite taban puanları ile boş kontenjanlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2019 ÜNİVERSİTE DÖRT YILLIK (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

Sizler için hazırladığımız haberimizin aşağıya kaydırarak 4 yıllık YKS (lisans) üniversite taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS (İKİ YILLIK) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
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YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanlar 2019! Lisans taban puanları ve üniversite boş kontenjan bilgisi
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