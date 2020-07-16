LGS baraj puanı kaç? LGS 2020'de barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? İşte LGS puan hesaplama formülü ve ayrıntılar

Nitelikli bir lisede eğitim görmek üzere LGS'ye giren öğrencilerin heyecanlı bekleyişi son buluyor. MEB tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde sonuçların açıklanacağının duyurulmasının ardından öğrenciler, baraj puanı ve puan hesaplama işlemine yönelik detayları araştırmaya başladı. LGS sözel ve sayısal sınav puanı hesaplama işlemi ve baraj puanı yüzdelik dilime ilişkin merak edilenler…

2020 LGS SINAV PUANI HESAPLAMA MOTORU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav kılavuzu yayımlanırken 2020 LGS sınav puanı hesaplamak için gerekli olan bilgiler de aktarıldı. İlgili kılavuzda, ham puan hesaplaması, standart puan hesaplaması hakkındaki bilgiler verilirken Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil için ağırlık katsayıları da duyuruldu.

Baraj puanına yönelik yüzdelik dilimler LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

İşte, merak edilenler...