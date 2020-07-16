LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları

Nitelikli bir okulda lise eğitimini sürdürmek hayali ile milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyişi bugün son buluyor. Daha önce sınav sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde adaylar ile paylaşılacağını duyuran MEB, sonuç açıklamasının ardından tercih kılavuzunu da erişime açacak. Söz konusu kılavuz, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri başta olmak üzere kontenjan bilgileri ve daha pek detayı içerisinde barındırıyor. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri..

LİSE TABAN PUANLARI 2020: LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS tercih takvimi hakkında merak edilenler;