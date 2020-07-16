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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile ve kontenjanları

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ve yüzdelik dilimleri de belli olacak. Sonuçların adayların erişimin açılmasıyla birlikte yayımlanması beklenen tercih kılavuzu, LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri başta olmak üzere konuyla ilgili pek çok detayı içeriyor. LGS 2020 taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:50 Son Güncelleme: 16.7.2020 08:39 ABONE OL
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları

Nitelikli bir okulda lise eğitimini sürdürmek hayali ile milyonlarca öğrencinin katıldığı ile ilgili heyecanlı bekleyişi bugün son buluyor. Daha önce sınav sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde adaylar ile paylaşılacağını duyuran MEB, sonuç açıklamasının ardından tercih kılavuzunu da erişime açacak. Söz konusu kılavuz, ve yüzdelik dilimleri başta olmak üzere kontenjan bilgileri ve daha pek detayı içerisinde barındırıyor. İşte 2020 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri..

LİSE TABAN PUANLARI 2020: LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS tercih takvimi hakkında merak edilenler;

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı.

LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları

2020 LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

2020 LGS kontenjanları henüz açıklanmadı.

LGS tercih kılavuzunun MEB tarafından yayımlanmasının ardından konu ile ilgili güncel bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları
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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? MEB LGS 2020 kılavuzu ile lise taban puanları ve kontenjanları
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