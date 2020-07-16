LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçları öğrenme ve e-okul VBS ile sonuç sorgulama

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonuçlarının duyurulacağı gün olan 16 Temmuz tarihinin ilk saatleri itibarıyla adaylar, sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. LGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS sınav sonuçları öğrenme ekranı…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS takvimi doğrultusunda 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanacak. Bakanlık, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir açıklama yapmazken önceki senelere bakıldığında sonuçların öğleden önce açıklandığı görülüyor. LGS sınav sonuçlarının bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.