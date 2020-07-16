Son dakika: LGS sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? MEB ve E Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

Uzun süreli bir serüvenin son aşaması olan LGS 2020 geride kaldı. Zorlu sınava katılım sağlayarak sonuçların açıklanacağı günü merakla bekleyen öğrencilerin geri sayımı bugün MEB'den gelecek son dakika açıklaması ile sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce belirtilen 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte bu sabah saatlerinden itibaren LGS sınav sonuçları sorgulamaları da hız kazandı. Milyonlarca öğrenci, LGS sınav sonuçları için meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 LGS sınav sonuçları son dakika gelişmeleri…
2020 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınav sonuçlarının okunması sırasında hiçbir problem yaşanmadığı ve soru iptali olmadığını belirtmişti. Aynı zamanda sınav sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü erişime açılacağı da duyurulmuştu. Adaylar, sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için sonuçların açıklanacağı saati beklemeye koyuldu.
2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre Liselere Giriş Sınavı sonuçları yarın yani 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri heyecanı başlayacak. Gün içinde adaylar tercih kılavuzu ile tercihlerini de yapabilecekler.
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS sonuçları sorgulama işlemi, MEB internet adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlarının açıklandığının MEB tarafından duyurulmasıyla birlikte aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama yapılacak.
LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?
İLK OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 088, İKİNCİ OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 303 ÖĞRENCİ KATILDI!
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."
2020 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.