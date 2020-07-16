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puanı nedir? , nasıl hesaplanır?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci bugün açıklanması beklenen LGS sonuçları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce belirtilen 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte bu sabah saatlerinden itibaren LGS sınav sonuçları sorgulamaları da hız kazandı. Sonuçlar büyük bir heyecan ile beklenirken, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle başlayan, Puanı sistemi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Merkezi sınav puanı nedir? , nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 16.7.2020 08:21 ABONE OL
Merkezi sınav puanı nedir? Merkezi sınav puanı ne demek, nasıl hesaplanır?

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenen LGS sonuçları için geri sayıma başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında ise, Puan sistemi oldu. 2018-2019 öğretim yılı itibariyle başlayan MSP puan hesaplama öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Merkezi sınav puanı nedir? , nasıl hesaplanır?

MERKEZİ PUAN SİSTEMİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Ortaöğretime Geçiş Yönergesini hazırlamıştı.

İşte detaylar;

Merkezi sınav puanı nedir? Merkezi sınav puanı ne demek, nasıl hesaplanır?

2018 yılı Haziran ayında başlayan 'ın puanlaması şu şekilde yapılmaktadır:

Merkezi sınavda 7 farklı alanla ilgili test bulunmaktadır. Her bir testin istatistikleri ayrı ayrı hesaplanıp, puanlaması bu istatistiğe göre yapılacaktır.

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

Merkezi sınav puanı nedir? Merkezi sınav puanı ne demek, nasıl hesaplanır?
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Merkezi sınav puanı nedir? Merkezi sınav puanı ne demek, nasıl hesaplanır?
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