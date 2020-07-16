Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

Başta 3 büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ildeki nitelikli okul statüsünde bulunan Anadolu ve Fen liseleri araştırılıyor. Öğrencilerin aldıklara yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamalarını gösteren değer olarak tanımlanan yüzdelik dilimlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleşebilecekleri nitelikli okulların hangileri olduğunu öğrenecek. Bunun için önce LGS sınav sonuçlarının açıklanması, ardından MEB tarafından tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Peki, LGS tercih kılavuzunda yer alan nitelikli okullar hangileri? İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir nitelik okul Anadolu ve Fen Liseleri…

NİTELİKLİ LİSELER (SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN) HANGİLERİ?

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının ardından gözler nitelikli liseler listesine çevrildi. LGS tercihleri kapsamında İstanbul'da yer alan nitelikli okullar ve yüzdelik dilimlerine de haberimizde yer verdik. Geçtiğimiz yıl açıklanan listeye göre 531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana LGS ile öğrenci alındığı biliniyor.

MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR

Geçtiğimiz yıl MEB tarafından duyurulan nitelikli okullar listesi şu şekilde:

NİTELİKLİ OKULLAR ANADOLU VE FEN LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ