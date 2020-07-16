Nitelikli okullar listesi 2020: LGS İstanbul, Ankara, İzmir il il nitelikli okul Anadolu ve Fen Liseleri

Başta 3 büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ildeki nitelikli okul statüsünde bulunan Anadolu ve Fen liseleri araştırılıyor. Öğrencilerin aldıklara yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamalarını gösteren değer olarak tanımlanan yüzdelik dilimlerin açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleşebilecekleri nitelikli okulların hangileri olduğunu öğrenecek. Bunun için önce LGS sınav sonuçlarının açıklanması, ardından MEB tarafından tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Peki, LGS tercih kılavuzunda yer alan nitelikli okullar hangileri? İşte il il İstanbul, Ankara, İzmir nitelik okul Anadolu ve Fen Liseleri…
NİTELİKLİ LİSELER (SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN) HANGİLERİ?
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının ardından gözler nitelikli liseler listesine çevrildi. LGS tercihleri kapsamında İstanbul'da yer alan nitelikli okullar ve yüzdelik dilimlerine de haberimizde yer verdik. Geçtiğimiz yıl açıklanan listeye göre 531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana LGS ile öğrenci alındığı biliniyor.
MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR
Geçtiğimiz yıl MEB tarafından duyurulan nitelikli okullar listesi şu şekilde:
MSP NEDİR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alıyor.
Sınav soruları, Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi,T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanıyor.
LGS SONUÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ