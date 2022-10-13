6. Sınıf Matematik Konuları - MEB 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Öğrencilerin 1. sınıf itibari ile almaya başladığı matematik dersleri, lise ve üniversite hayatlarında da karşıların çıkıyor. Özellikle liseye geçiş sınavlarının vazgeçilmez konuları arasında matematik yer alıyor. MEB 6. Sınıf matematik ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) yakın zamanda açıklandı. 6 sınıf matematik konuları öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki, bu konular ve kazanımları neler? Konu hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

6. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

6. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı programı açıklandı. 2 dönemi içeren matematik konularını şu şekilde sıralayabiliriz:

Doğal Sayılarla İşlemler Çarpanlar ve Katlar Kümeler Tam Sayılar Kesirlerle İşlemler Ondalık Gösterim Oran Cebirsel İfadeler Verisel Toplama ve Değerlendirme Veri Analizi Açılar Alan Ölçme Çember Geometrik Cisimler Sıvı Ölçme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları

6. sınıf matematik ders kitabı müfredatının kazanımlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Doğal Sayılarla İşlemler

İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılar ile dört işlemi yapabilir.

Doğal sayılar ile dört işlem gerektiren tüm problemleri kurarak çözebilir.

Herhangi bir doğal sayının, kendisiyle çarpımını üslü olarak ifade edebilir ve değerini hesaplayabilir.

Doğal sayılar ile ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliklerini uygulayabilir.

Çarpanlar ve Katlar

Doğal sayıların çarpan ve katlarını belirleyebilir.

2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme durumunu açıklayabilir ve kullanabilir.

Asal sayıları özellikleri ile belirtebilir.

Doğal sayıların asal çarpanlarını belirleyebilir.

İki doğal sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini belirleyebilir. Bu konuyla ilgili problemleri çözebilir.

Kümeler

Kümeler ile ilgili temel olan kavramları kavrayabilir.

Tam Sayılar

Tam sayıları öğrenerek sayı doğrusu üzerinde gösterebilir.

Tam sayıları karşılaştırarak sıralayabilir.

Herhangi bir tam sayının mutlak değerini belirleyerek anlamlandırabilir.

Kesirlerle İşlemler

Kesirleri karşılaştırabilir, sıralayabilir ve sayı doğrusunda gösterebilir.

İki kesrin çarpma işlemini yapabilir.

Kesirler ile işlem yapmayı gerektiren problemleri çözebilir.

Doğal sayıyı bir kesre, bir kesri ise doğal sayıya bölebilir.

Ondalık Gösterim

Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirebilir.

Ondalık işlemler ile dört işlem gerektiren problemleri çözebilir.

Ondalık gösterimi verilen sayıları çözümleyebilir.

Ondalık gösterimi verilen sayılar ile 10, 100 ve 100 ile kısa yoldan bölme ve çarpma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Oran

Çoklukları karşılaştırmak için oran kullanabilir ve oranı farklı biçimlerde gösterebilir.

Aynı ya da farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirleyebilir.

Cebirsel İfadeler

Basit cebirsel ifadelerin anlamlarını açıklayabilir.

Cebirsel ifadelerin değerini değişkenin alacağı doğal sayı değerleri için hesaplayabilir.

Verisel Toplama ve Değerlendirme

İki gruba ait olan verileri, sıklık tablosu ve sütun grafiğinde gösterebilir.

İki grubun verilerinin karşılaştırmak gerekiyorsa araştırma soruları oluşturabilir.

Veri Analizi

Bir veri grubuna ait olan açıklığı hesaplayabilir.

Bir veri grubuna ait olan aritmetik ortalamayı hesaplayabilir.

Açılar

Bir açıya eş olan başka bir açı çizebilir.

Komşu, tümler, bütünler, ters açıların özelliklerini keşfedebilir.

Alan Ölçme

Alan problemlerini çözebilir.

Arazi ölçme birimlerini tanıyabilir ve birimleri dönüştürebilir.

Çember

Çember çizerek merkez, yarıçap ve çapı tanıyabilir.

Çapı ya da yarıçapı verilen çemberin uzunluğunu hesaplayabilir.

Geometrik Cisimler

Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlayabilir, verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplayabilir.

Standart hacim ölçme birimlerini tanıyabilir.

Sıvı Ölçme