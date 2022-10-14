6. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

6. sınıf Türkçe konuları, dersin ana çerçevesini oluşturduğu kadar öğrencilerin bilgi dağarcığını geliştirecek ve kazanımları artacak şekildedir. MEB tarafından 6. sınıf Türkçe ders müfredatı, iki farklı dönemde de öğrencilerin derse karşı ilgisini arttırmasını hedefleyecek şekildedir. Ders kitabı içeriklerinde ilk dönem dil bilgisine ağırlık verilirken diğer dönem daha çok okuma üzerinden gerçekleştirecek konular yer almaktadır. Öğrenciler için verimli bir yıl olabilmesi için 6. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe ders müfredatı programı ayrıntılı şekilde hazırlanmıştır.
2022/2023 eğitim öğretim yılı 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki konular yayımlanan müfredata göre güncellenmiştir. Kitabın içeriğine bakıldığında ilk ve ikinci dönem konularının farklılığı ve bağlantılı oluşu dikkat çekmektedir. Bu yıl öğrenciler Türkçe dil bilgisine bir adım daha yakınlaştırılmıştır. 6. sınıfta diğer sınıflardan farklı olarak yeni dil bilgisi konuları eklenmiştir. Bu konular zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve ek fillerdir. Böylece 6. sınıf Türkçe konuları daha zenginleştirilmiştir. Her yıl ve her sınıf seviyesinde olduğu gibi bu sınıfta da iki dönemde farklı konulara yer verilmiştir.
6. sınıf Türkçe dersinin müfredatında ilk dönem konu ağırlığı oldukça fazladır. Önceki yılların konularına ek konular eklenerek müfredat hazırlanmıştır. Dil bilgisi bu dönem daha yoğun görülecek şekilde karşımıza çıkmaktadır. 6. sınıf 1. dönem Türkçe ders konuları sırasıyla şöyledir:
Biçim Bilgisi
Sözcükte Anlam
İsimler ve İsim Tamlamaları
Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
Cümlede Anlam
Zamirler
Parçada Anlam
Edat, Bağlaç, Ünlem
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Söz Gruplarında Anlam
6. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları, öğrencilerin metin içerik ya da tür bakımından yeni öğrenecekleri bilgiler üzerine kurulmuştur. Bu dönemde öğrenciler anı, blog, e-posta, gezi yazısı, makale, mektup, sosyal medya mesajları, reklam vb. metinlerin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Aynı zamanda bu dönemde fabl, karikatür, tiyatro gibi farklı metinler öğrencilere ders kapsamında gösterilmektedir. 6. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları sırasıyla şöyledir:
Parçada ve Paragrafta Anlam
Giriş, Gelişme, Sonuç Cümlesi
Parça Oluşturma ve Tamamlama
Metin Türleri
Hikâye Unsurları
Metin Karşılaştırma
Metin Dil ve Anlatım Özellikleri
Söz Sanatları
Şiirde Ahenk Unsurları
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama