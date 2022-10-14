6. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

6. sınıf Türkçe konuları, dersin ana çerçevesini oluşturduğu kadar öğrencilerin bilgi dağarcığını geliştirecek ve kazanımları artacak şekildedir. MEB tarafından 6. sınıf Türkçe ders müfredatı, iki farklı dönemde de öğrencilerin derse karşı ilgisini arttırmasını hedefleyecek şekildedir. Ders kitabı içeriklerinde ilk dönem dil bilgisine ağırlık verilirken diğer dönem daha çok okuma üzerinden gerçekleştirecek konular yer almaktadır. Öğrenciler için verimli bir yıl olabilmesi için 6. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe ders müfredatı programı ayrıntılı şekilde hazırlanmıştır.

6. Sınıf Türkçe Konuları

2022/2023 eğitim öğretim yılı 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki konular yayımlanan müfredata göre güncellenmiştir. Kitabın içeriğine bakıldığında ilk ve ikinci dönem konularının farklılığı ve bağlantılı oluşu dikkat çekmektedir. Bu yıl öğrenciler Türkçe dil bilgisine bir adım daha yakınlaştırılmıştır. 6. sınıfta diğer sınıflardan farklı olarak yeni dil bilgisi konuları eklenmiştir. Bu konular zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve ek fillerdir. Böylece 6. sınıf Türkçe konuları daha zenginleştirilmiştir. Her yıl ve her sınıf seviyesinde olduğu gibi bu sınıfta da iki dönemde farklı konulara yer verilmiştir.

6. Sınıf 1. Dönem Türkçe Ders Konuları

6. sınıf Türkçe dersinin müfredatında ilk dönem konu ağırlığı oldukça fazladır. Önceki yılların konularına ek konular eklenerek müfredat hazırlanmıştır. Dil bilgisi bu dönem daha yoğun görülecek şekilde karşımıza çıkmaktadır. 6. sınıf 1. dönem Türkçe ders konuları sırasıyla şöyledir:

Biçim Bilgisi

Sözcükte Anlam

İsimler ve İsim Tamlamaları

Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları

Cümlede Anlam

Zamirler

Parçada Anlam

Edat, Bağlaç, Ünlem

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Söz Gruplarında Anlam

6. Sınıf 2. Dönem Türkçe Ders Konuları

6. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları, öğrencilerin metin içerik ya da tür bakımından yeni öğrenecekleri bilgiler üzerine kurulmuştur. Bu dönemde öğrenciler anı, blog, e-posta, gezi yazısı, makale, mektup, sosyal medya mesajları, reklam vb. metinlerin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Aynı zamanda bu dönemde fabl, karikatür, tiyatro gibi farklı metinler öğrencilere ders kapsamında gösterilmektedir. 6. sınıf 2. dönem Türkçe ders konuları sırasıyla şöyledir:

Parçada ve Paragrafta Anlam

Giriş, Gelişme, Sonuç Cümlesi

Parça Oluşturma ve Tamamlama

Metin Türleri

Hikâye Unsurları

Metin Karşılaştırma

Metin Dil ve Anlatım Özellikleri

Söz Sanatları

Şiirde Ahenk Unsurları

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama