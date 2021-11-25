6. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarımızda verilen İngilizce dersinin müfredatının uygulanmasında rehber kaynak sayılabilecek olan İngilizce Dersi Öğretim Programı'na göre bu dersin işlenmesinde önemli bazı hususlar vardır:

İngilizce derslerinde sınıf içi iletişim mümkün olduğunca İngilizce dilinin kullanımıyla sağlanır.

Öğrenciler, öğrendikleri İngilizce becerilerini eğitimin her aşamasında kullanır.

Öğrenciler, ders işlenirken sürekli olarak İngilizce'ye maruz bırakılır.

İngilizce eğitimi, dramalar ve sanatsal etkinlikler gibi eğlenceli aktivitelerle birlikte verilir.

İngilizce eğitimi süresince, gittikçe derinleşen bir şekilde İngilizce olarak iletişim kurmak hedeflenir.

Öğrencilerin, okuldaki diğer sınıflardaki kişilerle ya da gündelik yaşamın başka alanlarındaki kişilerle paylaşmak üzere İngilizce materyaller üretmeleri sağlanır.

Görüldüğü gibi, İngilizce eğitiminin bütün süreci, öğrencilere İngilizce'yi gündelik yaşamda kullanabilecekleri şekilde öğretmeye dayanır.

6. Sınıf İngilizce Dersi Müfredatı

Ortaokul 6. Sınıf düzeyinde verilen İngilizce derslerinin içeriği, diğer tüm sınıflar düzeyinde olduğu gibi, öğrencilerin yaş grubuna ve eğitim düzeyine uygun olarak belirlenmiştir. Bu düzeydeki İngilizce müfredatı, öğrencilerin gündelik yaşamda basit ve kullanışlı dil işlevlerini kullanarak kendilerini rahatça ifade edebilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilere geçmişte olmuş ve şu anda gerçekleşen olaylar hakkında, meslekler, yiyecekler, kişisel beğeniler, günlük yaşantılar ve hava durumu gibi konularda konuşma becerisi kazandırılır. Bunlara ek olarak, çevre ve demokrasi gibi kavramlar etrafında, bilinçli bir yurttaş olmak ile ilgili kavramlar da öğretilir. Tüm bunlar, hikâyeler, tablolar, şiirler, tekerlemeler, posterler, şarkılar, karikatürler, çizgi filmler, kartpostallar gibi, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayacak içeriklerle desteklenerek verilir.

6. Sınıf İngilizce dersi müfredatı, henüz daha A1 düzeyinde yani "giriş ya da keşif düzeyi" İngilizce bilgisine dayanır. 6. Sınıf İngilizce dersleri, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiş olan ders kitabında bulunan toplam 10 adet ünite üzerinden verilir.

6. Sınıf İngilizce Dersi 1. Dönem Üniteleri ve İçerikleri

6. sınıf düzeyinde verilen İngilizce dersinin kitabında yer alan ünitelerden ilk 5 tanesi, 1. Dönem konularını kapsamaktadır.

1. Ünite: Yaşam

- Simple Present Tense (Geniş Zaman)

- Gündelik aktivitelerle ilgili kelimeler

- Saatin kaç olduğunu söyleme

- Tarihleri söyleme

2. Ünite: Enfes Kahvaltı

- Yiyecek ve içecekler

- Sevilen ve sevilmeyen şeyler hakkında konuşma

3. Ünite: Şehir Merkezi

- Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

- Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)

4. Ünite: Hava Durumu ve Duygular

- Hava Durumu

- Duygular

5. Ünite: Panayırda

- Panayır ortamıyla ilgili kişisel görüşlerini ifade etme

6. sınıfın 1. döneminde verilen İngilizce müfredatıyla ilgili yukarıda söz edilen üniteler ve içerikleri, çok çeşitli dinleme, okuma ve konuşma etkinlikleri ile birlikte işlenir. Tüm bu üniteler kapsamında öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan birçok aktivite bulunur.

6. Sınıf İngilizce Dersi 1. Dönem Üniteleri ve İçerikleri

6. sınıf düzeyinde verilen İngilizce dersinin kitabında yer alan ünitelerden, 6. Üniteden itibaren son 5 tanesi, 2. Dönem konularını kapsamaktadır.

6. Ünite: Meslekler

- Meslekler

- Tarihleri okuma

- Sıra sayıları

- "to be" fiilinin geçmiş zaman kullanımları

7. Ünite: Tatiller

- Simple past tense (Basit geçmiş zaman)

- Çeşitli mevsimlere göre tatil aktiviteleri

8. Ünite: Kitap Kurtları

- Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme

9. Ünite: Gezegenimizi Korumak

- "Should" kullanarak basit önerilerde bulunma

10. Ünite: Demokrasi

- Demokrasinin temel kavramları

6. sınıfın 2. döneminde verilen İngilizce dersi üniteleri ve her ünite kapsamında öğretilen önemli konu başlıkları bunlardır. Tüm bu başlıklar kapsamına giren konular, öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri ile birlikte, eğlenceli bir şekilde aktarılmaktadır.