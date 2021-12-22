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Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:49 Son Güncelleme: 22.12.2021 09:59

7. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

7. Sınıf Yabancı Dil İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem

İngilizce dersi, ilkokul düzeyinde 2. sınıftan başlayarak ortaokulun sonuna kadar verilmektedir. 7. Sınıf düzeyinde verilen İngilizce dersleri ise A2 diye adlandırılan ara veya temel gereksinim düzeyine tekabül etmektedir. Bu düzeyde verilen İngilizce dersleri öğrencilerin temel düzeyde gündelik iletişim kurmasına imkân verecek ölçüde İngilizce bilgisi kazandırmayı amaçlar. 7. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları neleri kapsar? 7. Sınıf İngilizce dersi müfredatı

7. sınıf düzeyinde verilen İngilizce dersleri, öğrencilerin temel düzeydeki basit ifadeleri ve gündelik iletişim konusunda zaruri olan ifadeleri öğrenmelerini ve gündelik olarak kullanabilmelerini amaçlar. Bu düzeyde verilen İngilizce derslerinde örneğin kişisel bilgiler, aile bilgileri, alışveriş, yakın çevre gibi konularda İngilizce olarak kendini ifade edebilme becerisi kazandırılır. 7. Sınıf İngilizce derslerinde kullanılan ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2019 yılından itibaren 5 yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Söz konusu kitapta toplamda 10 adet ünite bulunmaktadır. Bu ünitelerden ilk 5 tanesi 7. Sınıf eğitiminin birinci döneminde, son 5 tanesi ise 7. Sınıf eğitiminin ikinci döneminde işlenmektedir.

7. Sınıf İngilizce Dersi 1. Dönem Üniteleri

Ünite 1: Appearance and Personality (Dış Görünüş ve Kişilik)

  • Describing characters/people (Karakterleri / insanları tanımlama)
  • Making simple comparisons (Basit karşılaştırmalar yapma)

Ünite 2: Sports (Spor Dalları)

  • Talking about routines and daily activities (Rutinler ve günlük aktiviteler hakkında konuşma)
  • Describing what people do regularly (İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklama)

Ünite 3: Biographies (Biyografiler)

  • Talking about past events (Geçmiş olaylar hakkında konuşma)
  • Telling the time, days and dates (Zaman, günler ve tarihleri söyleme)

Ünite 4: Wild Animals (Vahşi Hayvanlar)

  • Describing the frequency of actions (Eylem sıklığını tanımlama)
  • Making simple inquiries (Basit sorular sorma)
  • Making simple suggestions (Basit önerilerde bulunmak)
  • Talking about past events (Geçmiş olaylar hakkında konuşma)

Ünite 5: Television (Televizyon)

  • Describing what people do regularly (İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklama)
  • Expressing preferences (Tercihleri ifade etme)
  • Stating personal opinions (Kişisel görüş bildirme)
  • Talking about past events (Geçmiş olaylar hakkında konuşma)

7. Sınıf İngilizce Dersi 2. Dönem Üniteleri

Ünite 6: Celebrations (Kutlamalar)

  • Making simple suggestions (Basit önerilerde bulunmak)
  • Making arrangements and sequencing the actions (Düzenlemeler yapmak ve eylemleri sıralamak)
  • Expressing needs and quantity (İhtiyaç ve miktarın ifade edilmesi)

Ünite 7: Dreams (Rüyalar)

  • Making predictions (Tahminlerde bulunmak)

Ünite 8: Public Buildings (Kamusal Binalar)

  • Giving explanations/reasons (Açıklama/neden verme)

Ünite 9: Environment (Çevre)

  • Describing simple processes (Basit süreçleri tanımlama)
  • Expressing obligation (Yükümlülüğün ifade edilmesi)
  • Giving explanations/reasons (Açıklama/neden verme)

Ünite 10: Planets (Gezegenler)

  • Making simple comparisons (Basit karşılaştırmalar yapma)
  • Talking about past events (Geçmiş olaylar hakkında konuşma)
  • Making simple inquiries (Basit sorular sorma)

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7. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
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