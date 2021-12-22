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Haberler Eğitim Haberleri 8. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 8. İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:23 Son Güncelleme: 22.12.2021 10:23

8. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 8. İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

8. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 8. İngilizce Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem

İlkokul ikinci sınıfta verilmeye başlanan ve bu düzeyden itibaren ortaokul eğitiminin sonuna kadar aralıksız olarak devam eden İngilizce yabancı dil eğitimi, çocuklarımızın dünya çapında geçerli dillerden biri olan İngilizce’yi temel düzeyde öğrenmeleri için çok önemlidir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde İngilizce derslerinin genel çerçevesi ve müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanmış olan İngilizce Dersi Öğretim Programı’na göre belirlenmiştir. MEB 2021-2022 8. Sınıf İngilizce dersi üniteleri ve konuları nelerdir? 8. Sınıf İngilizce müfredatı

Ortaokul düzeyindeki eğitimin son yılı olan 8. Sınıfta İngilizce dersleri, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılında kabul edilmiş ve 2018-2019 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre için kullanılması uygun görülmüş olan ders kitabı kullanılarak verilmektedir. Bu ders kitabında toplam olarak 10 adet ünite bulunmaktadır. Bu ünitelerden ilk dördü 8. Sınıfın birinci döneminde, son altısı ise 8. Sınıfın ikinci döneminde okutulmaktadır. Tüm bu üniteler belirli temalar etrafında örgütlenmiştir. Ancak bu temalar üzerinden öğrencilere çeşitli İngilizce dil bilgisi kuralları da öğretilmektedir.

8. Sınıf İngilizce Dersi 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Friendship (Arkadaşlık)

- Accepting and refusing (Kabul etme ve reddetme ifadeleri)

- Offering and making invitations (Teklif ve davet etme ifadeleri)

2. Ünite: Teen Life (Gençlik Hayatı)

- Simple past tense (Geniş zaman)

- Likes and dislikes (Beğeniler ve beğenmemeler)

- Prefer (Tercih ifadeleri)

3. Ünite: In the Kitchen (Mutfakta)

- Give a short description of a process (Bir tarifi işlem basamaklarına göre anlatma)

4. Ünite: On the Phone (Telefonda)

- Talking about future with "will" (Will yapısı kullanarak gelecekten söz etme)

- Prefer (Tercih ifadeleri)

8. Sınıf İngilizce Dersi 2. Dönem Konuları

5. Ünite: The Internet (İnternet)

- Simple present tense (Geniş zaman)

- Accepting and refusing (Kabul etme ve reddetme ifadeleri)

6. Ünite: Adventures (Maceralar)

- Comparative sentences (Karşılaştırma cümleleri)

- Talking about preferences using "prefer-would rather-would prefer" ("Prefer-would rather-would prefer" kullanarak tercihlerden söz etme)

7. Ünite: Tourism (Turizm)

- Present perfect tense (Yakın geçmiş zaman)

8. Ünite: Chores (Ev işleri)

- Names of the household chores (Ev işlerinin isimleri)

9. Ünite: Science (Bilim)

- Simple past tense (Geçmiş zaman)

10. Ünite: Natural forces (Doğal güçler)

- Natural disasters (Doğal afetler)

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8. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 8. İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
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