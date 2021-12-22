Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:23 Son Güncelleme: 22.12.2021 10:23

8. Sınıf İngilizce Konuları - MEB 2021-2022 8. İngilizce Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

İlkokul ikinci sınıfta verilmeye başlanan ve bu düzeyden itibaren ortaokul eğitiminin sonuna kadar aralıksız olarak devam eden İngilizce yabancı dil eğitimi, çocuklarımızın dünya çapında geçerli dillerden biri olan İngilizce’yi temel düzeyde öğrenmeleri için çok önemlidir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde İngilizce derslerinin genel çerçevesi ve müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayınlanmış olan İngilizce Dersi Öğretim Programı’na göre belirlenmiştir. MEB 2021-2022 8. Sınıf İngilizce dersi üniteleri ve konuları nelerdir? 8. Sınıf İngilizce müfredatı