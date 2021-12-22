Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:52 Son Güncelleme: 22.12.2021 09:59

7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Fen Bilimleri dersi, ilkokul 3. Sınıftan itibaren verilmeye başlanır ve bu yıldan itibaren 8. Sınıfın sonuna kadar her yıl kesintisiz verilmeye devam eder. En son 2018 yılında hazırlanmış olan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kapsamında öğretilen Fen Bilimleri, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere daha ileri düzeylerdeki eğitim hayatları boyunca öğrenecekleri temel doğa bilimleriyle ilgili bir temel kazandırır. 7. Sınıf düzeyi de Fen Bilimleri dersi konusunda en kritik yıllardan biridir. 7. Sınıf Fen Bilimleri konuları nelerdir? 7. Sınıf Fen Bilimleri dersi müfredatı