7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Fen Bilimleri dersinin 7. Sınıf düzeyinde verilen içerikleri, öğrencilere güneş sistemi, hücreler, kuvvet, madde ve karışımlar, ışık ve madde ilişkisi, canlıların büyümesi ve gelişmesi ile elektrik devreleri gibi çok temel ve önemli konularda bilgi vermeyi amaçlar. Bu kapsamda 7. Sınıf boyunca öğrencilere Fen Bilimleri dersi kapsamında verilen toplam 7 adet ünite bulunur. Söz konusu bu 7 adet ünite, Öğretim Programı'nda yer alan çeşitli konu alanları kapsamında bulunur:
1. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi
A. Uzay Araştırmaları
- Teknoloji ve Uzay Araştırmaları
- Uzay Kirliliği
- Teleskop Nedir?
B. Güneş Sistemi ve Ötesi: Gök Cisimleri
- Yıldızlar
- Yıldız Çeşitleri
- Galaksi (Gök Ada)
- Evren
2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler
A. Hücre
- Hücre ve Hücrenin Kısımları
- Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı
- Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi
B. Mitoz
- Mitoz ve Mitozun Canlılar İçin Önemi
- Mitozun Evreleri
C. Mayoz
- Mayoz ve Mayozun Canlılar İçin Önemi
- Mayoz Nasıl Gerçekleşir?
- Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar
3. Ünite: Kuvvet ve Enerji
A. Kütle ve Ağırlık İlişkisi
- Ağırlık Nedir?
B. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
- İş Nedir?
- Enerji
- Kinetik Enerji
- Potansiyel Enerji
C. Enerji Dönüşümleri
- Enerjinin Korunumu
- Sürtünme Kuvveti ve Enerji
- Hava ve Su Direncinin Yaşamdaki Etkisi
4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar
A. Maddenin Tanecikli Yapısı
- Maddenin Yapısı
- Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
- Molekül Nedir?
B. Saf Maddeler
- Saf Madde Nedir?
- Elementler
- Bileşikler
4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar
C. Karışımlar
- Karışımları Tanıyalım
- Heterojen Karışım
- Homojen Karışım
- Çözünme Nasıl Oluyor?
Ç. Karışımların Ayrılması
- Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler
- Buharlaştırma
- Damıtma
- Yoğunluk Farkı ile Ayırma
D. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
- Geri Dönüşüm
- Atık Kontrolünün Sağlanması
- Yeniden Kullanma
5. Ünite: Işığın Madde ile Etkileşimi
A. Işığın Soğurulması
- Işığın Soğurulması Nasıl Gerçekleşir?
- Beyaz Işık Nasıl Oluşur?
- Cisimler Nasıl Renkli Görünür?
- Güneş Enerjisi
B. Aynalar
- Aynalar ve Kullanım Alanları
- Düz Ayna, Çukur Ayna, Tümsek Ayna
- Aynalarda Oluşan Görüntüler Nasıldır?
C. Işığın Kırılması ve Mercekler
- Işık Nasıl Kırılıyor?
- Mercekler
- Mercekler Nerelerde Kullanılır?
6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
A. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
- İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
- Zigottan Bebeğe
B. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
- Bitki ve Hayvanlarda Üreme Çeşitleri
- Eşeyli Üreme, Eşeysiz Üreme
- Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
- Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler
7. Ünite: Elektrik Devreleri
A. Ampullerin Bağlanma Şekilleri
- Seri ve Paralel Bağlama
- Seri Bağlı Devre
- Paralel Bağlı Devre
- Elektrik Akımı