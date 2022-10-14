7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

7. sınıf Türkçe konuları, anlam bütünlüğü ve dil bilgisi konularının kavranması beklenen bir müfredat üzerine inşa edilmiştir. Bu müfredat, yapılan yılsonu değerlendirmeleri baz alınarak her yıl güncellenir. Yapılan güncelleme ile 7. sınıf Türkçe müfredatı MEB internet sitesinde yayınlanır. Resmi internet sitesini takip ederek güncel müfredata ulaşabilirsiniz. 7. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

7. Sınıf Türkçe Konuları (1. Dönem)

7. sınıf, Türkçe dilinin inceliklerinin ve dilbilgisi kavramlarının anlaşılması adına önemli bir yıldır. 7. sınıf 1. dönem Türkçe müfredatı aşağıdaki gibidir.

Fiil kavramı ve fiillerin cümle içinde kullanımı

Sözcük anlamlarının kavranması

Cümlelerde anlam bütünlüğünün sağlanması

Ek fiil ve fiillerde yapı kavramlarının öğrenilmesi

Zarflar ve parçadaki anlam bütünlüğüne sağladığı katkılar

7. Sınıf Türkçe Konuları (2. Dönem)

7. sınıf 2. döneminde Türkçe dersi için belirlenen müfredat aşağıdaki gibidir.