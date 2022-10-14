7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

7. sınıf Türkçe konuları, anlam bütünlüğü ve dil bilgisi konularının kavranması beklenen bir müfredat üzerine inşa edilmiştir. Bu müfredat, yapılan yılsonu değerlendirmeleri baz alınarak her yıl güncellenir. Yapılan güncelleme ile 7. sınıf Türkçe müfredatı MEB internet sitesinde yayınlanır. Resmi internet sitesini takip ederek güncel müfredata ulaşabilirsiniz. 7. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
7. sınıf, Türkçe dilinin inceliklerinin ve dilbilgisi kavramlarının anlaşılması adına önemli bir yıldır. 7. sınıf 1. dönem Türkçe müfredatı aşağıdaki gibidir.
7. sınıf 2. döneminde Türkçe dersi için belirlenen müfredat aşağıdaki gibidir.