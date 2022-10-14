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Haberler Eğitim Haberleri 7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:07 Son Güncelleme: 14.10.2022 15:07

7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

7. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

7. sınıf Türkçe konuları, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sınıfta eğitim görecek olan öğrencilerin ve onların velilerinin merak ettiği konulardan biridir. 7. Sınıf, bu yaş grubundaki öğrenciler için özel bir dönemdir. 7. sınıfa giden öğrencilerin belli Türkçe konularını kavraması ve kendini en iyi şekilde ifade etmesi hedeflenir. MEB 7. sınıf Türkçe ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

7. sınıf Türkçe konuları, anlam bütünlüğü ve dil bilgisi konularının kavranması beklenen bir müfredat üzerine inşa edilmiştir. Bu müfredat, yapılan yılsonu değerlendirmeleri baz alınarak her yıl güncellenir. Yapılan güncelleme ile 7. sınıf Türkçe müfredatı MEB internet sitesinde yayınlanır. Resmi internet sitesini takip ederek güncel müfredata ulaşabilirsiniz. 7. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

7. Sınıf Türkçe Konuları (1. Dönem)

7. sınıf, Türkçe dilinin inceliklerinin ve dilbilgisi kavramlarının anlaşılması adına önemli bir yıldır. 7. sınıf 1. dönem Türkçe müfredatı aşağıdaki gibidir.

  • Fiil kavramı ve fiillerin cümle içinde kullanımı
  • Sözcük anlamlarının kavranması
  • Cümlelerde anlam bütünlüğünün sağlanması
  • Ek fiil ve fiillerde yapı kavramlarının öğrenilmesi
  • Zarflar ve parçadaki anlam bütünlüğüne sağladığı katkılar

7. Sınıf Türkçe Konuları (2. Dönem)

7. sınıf 2. döneminde Türkçe dersi için belirlenen müfredat aşağıdaki gibidir.

  • Söz gruplarında anlam bütünlüğünün sağlanması
  • Cümledeki anlam bütünlüğü
  • Anlatım bozuklukları
  • Yazım kurallarının öğrenilmesi
  • Noktalama işaretleri ve cümlede kullanım yerleri
  • Metin türlerinin kavranması

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