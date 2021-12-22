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Haberler Eğitim Haberleri 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:40 Son Güncelleme: 22.12.2021 10:00

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem

Sosyal Bilgiler dersi, 4. Sınıftan itibaren verilmeye başlanır ve 7. Sınıfın sonuna kadar her sınıf düzeyinde verilmeye devam eder. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin verildiği son yıldır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda verilen Sosyal Bilgiler dersinin müfredatını ve nasıl verileceğini belirleyen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında bu dersin verileceği son yıl 7. Sınıf olarak belirlenmiştir. Söz konusu Öğretim Programı kapsamında 7. Sınıf düzeyinde verilen Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı beceriler de belirlenmiştir. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin kazanımları nelerdir? 7. Sınıf Sosyal Bilgiler müfredatı

7. sınıf düzeyinde verilen Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere katması düşünülen belirli kazanımlar söz konusudur. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenen bu kazanımlar, belirli başlıklar altında sıralanmıştır:

1. Birey ve Toplum

- Toplumsal iletişimde etkili olan tutum ve davranışları anlamak, kendi tutum ve davranışlarını bu çerçevede sorgulamak

- Bireysel ve toplumsal ilişkilerin tümünde olumlu iletişim yöntemlerini kullanabilmek

- Medyanın toplumsal değişim ve etkileşim üzerindeki rolünü kavramak

- İletişim araçlarını kullanırken haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak

2. Kültür ve Miras

- Osmanlı Devleti'nin tarihsel bir güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreçteki etkenleri bilmek

- Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini anlamak ve analiz etmek

- Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavramak

- Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat hareketlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal değişimleri anlamak

- Osmanlı'nın kültür, sanat ve estetik anlayışını örneklerle kavramak

3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler

- Geçmişten günümüze kadar yerleşmeyi etkileyen faktörleri bilmek

- Türkiye'nin nüfus dağılımını ve demografik yapısını bilmek ve yorumlamak

- Örnekler üzerinden göçlerin nedenlerini ve sonuçlarını tartışabilmek

- Temel haklardan olan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün önemini kavramak

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum

- Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması konusunda değişim ve süreklilikleri değerlendirmek

- Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilime katkılarını bilmek

- 15. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikimine katkılarını bilmek

- Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkılarını bilmek

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim

- Üretimde ve yönetimde toprağın önemini örnekler üzerinden açıklayabilmek

- Üretim teknolojisindeki gelişmelerin toplumsal ve ekonomik yaşama etkilerini değerlendirebilmek

- Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve toplum yaşamındaki rollerine örnekler verebilmek

- Tarih boyunca Türklerin meslek edindirme ve meslek etiği kazandırma konusunda önemli kurumlarını tanımak

- Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlamalar yapabilmek

6. Etkin Vatandaşlık

- Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamı bilmek

- Atatürk'ün demokrasinin gelişimi konusundaki katkılarını açıklayabilmek

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel özelliklerini bilmek ve toplum yaşamıyla ilişkisini kurabilmek

- Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz etmek

7. Küresel Bağlantılar

- Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşları bilmek

- Türkiye'nin ilişki içinde olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanımak

- Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgulamak

- Küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirmek

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem Konuları

1.Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri

  • İletişim kurarak anlaşırız
  • Olumlu İletişim, mutlu birey ve toplum
  • Medyanın hayatımızdaki yeri
  • Özgürüm, sorumluluklarımın olduğu yere kadar

2.Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

  • Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
  • Osmanlı Devleti'nin fetih siyaseti
  • Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti'ne etkileri
  • Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri
  • Seyyahların gözüyle Osmanlı

3.Ünite: Ülkemizde Nüfus

  • Yeryüzünde yaşam
  • Nüfusumuz
  • Nedenleriyle ve sonuçlarıyla göç
  • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

4.Ünite: Zaman İçinde Bilim

  • Geçmişten günümüze bilginin serüveni
  • Türk-İslam medeniyetinde bilginler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem Konuları

5.Ünite: Zaman İçinde Bilim

  • Avrupa'da bilimsel gelişmeler
  • Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı

6.Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat

  • Toprak ana
  • Geçmişten günümüze üretim araçları
  • Sosyal hayatta vakıfların yeri
  • Meslek edindiren kurumlar
  • Yeni meslekler
  • Dijital dünya

7.Ünite: Yaşayan Demokrasi

  • Demokrasinin serüveni
  • Atatürk ve demokrasi
  • Anayasa'dan gelen güç
  • Daha fazla demokrasi

8.Ünite: Ülkeler Arası Köprüler

  • Yurtta barış, dünyada barış
  • Biz de varız
  • Biz konuksever bir milletiz
  • Dünyayı biz kurtaracağız

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7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)
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