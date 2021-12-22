7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

7. sınıf düzeyinde verilen Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere katması düşünülen belirli kazanımlar söz konusudur. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenen bu kazanımlar, belirli başlıklar altında sıralanmıştır:
1. Birey ve Toplum
- Toplumsal iletişimde etkili olan tutum ve davranışları anlamak, kendi tutum ve davranışlarını bu çerçevede sorgulamak
- Bireysel ve toplumsal ilişkilerin tümünde olumlu iletişim yöntemlerini kullanabilmek
- Medyanın toplumsal değişim ve etkileşim üzerindeki rolünü kavramak
- İletişim araçlarını kullanırken haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak
2. Kültür ve Miras
- Osmanlı Devleti'nin tarihsel bir güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreçteki etkenleri bilmek
- Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini anlamak ve analiz etmek
- Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavramak
- Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat hareketlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal değişimleri anlamak
- Osmanlı'nın kültür, sanat ve estetik anlayışını örneklerle kavramak
3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler
- Geçmişten günümüze kadar yerleşmeyi etkileyen faktörleri bilmek
- Türkiye'nin nüfus dağılımını ve demografik yapısını bilmek ve yorumlamak
- Örnekler üzerinden göçlerin nedenlerini ve sonuçlarını tartışabilmek
- Temel haklardan olan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün önemini kavramak
4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
- Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması konusunda değişim ve süreklilikleri değerlendirmek
- Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilime katkılarını bilmek
- 15. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikimine katkılarını bilmek
- Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkılarını bilmek
5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
- Üretimde ve yönetimde toprağın önemini örnekler üzerinden açıklayabilmek
- Üretim teknolojisindeki gelişmelerin toplumsal ve ekonomik yaşama etkilerini değerlendirebilmek
- Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve toplum yaşamındaki rollerine örnekler verebilmek
- Tarih boyunca Türklerin meslek edindirme ve meslek etiği kazandırma konusunda önemli kurumlarını tanımak
- Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlamalar yapabilmek
6. Etkin Vatandaşlık
- Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamı bilmek
- Atatürk'ün demokrasinin gelişimi konusundaki katkılarını açıklayabilmek
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel özelliklerini bilmek ve toplum yaşamıyla ilişkisini kurabilmek
- Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz etmek
7. Küresel Bağlantılar
- Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşları bilmek
- Türkiye'nin ilişki içinde olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanımak
- Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgulamak
- Küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirmek
1.Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri
2.Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk
3.Ünite: Ülkemizde Nüfus
4.Ünite: Zaman İçinde Bilim
5.Ünite: Zaman İçinde Bilim
6.Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat
7.Ünite: Yaşayan Demokrasi
8.Ünite: Ülkeler Arası Köprüler