7. Sınıf Matematik Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Matematik dersleri sayesinde öğrenciler insanlar ile doğadaki nesneler arasındaki ilişkileri ve doğadaki nesnelerin kendi aralarındaki ilişkileri daha kolay anlayabilecektir. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul eğitimlerinin her düzeyinde olduğu gibi, 7. Sınıf düzeyinde de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan öğretim programı kapsamında Matematik dersleri verilmektedir. 7. Sınıf Matematik dersi içerikleri ve konuları nelerdir?

Ortaokul 7. Sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan yeterlilikler, ilgili konu alanları kapsamında şu şekilde sıralanabilir:

1-Sayılar ve İşlemler

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemleri çözme

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapma, bunu yaparken çarpma işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman, yutan eleman özelliklerini, çarpmanın toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliklerini de kullanma

Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözme

Rasyonel sayıları tanıma ve sayı doğrusunda gösterme

Rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde ifade etme

Rasyonel sayılara toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapma

Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapma

Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplama

Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme

Oran, orantı, doğru orantı ve ters orantı kavramlarını bilme

Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulma

Gerçek hayat durumlarında iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verme

Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözme

Yüzdeleri bilme, bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama

Yüzde ile ilgili hesaplamaları yapma

2-Cebir

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapma

Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma

Sayı örüntülerinin kuralını harf ile ifade etme, kuralı harf ile ifade edilen örüntünün istenen terimini bulma

Eşitlik, derece, bilinmeyen ve denklem kavramlarını bilme

Eşitliğin konumu ilkesini bilme

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri tanıma ve çözme

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurmayı gerektiren problemleri çözme

3-Geometri ve Ölçme

Doğruları ve açıları tanıma, açıları iki eş açıya ayırarak açıortayı belirleme

Çokgenleri tanıma, düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklama

Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirleme, iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplama

Dikgörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanıma, açı özelliklerini belirleme

Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturma

Alan ile ilgili problemleri çözme

4-Veri İşleme

Veri analizi yapma

Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama

Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulma ve yorumlama

Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturma ve yorumlama

MEB 7. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem Ünite ve Konuları

7. sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinde kullanılan güncel ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu ders kitabı 2018-2019 Öğretim Yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiş olup, hâlen kullanılmaktadır. Bu ders kitabında toplam 6 ünite bulunmaktadır. Kitapta yer alan ilk 3 ünite 7. Sınıfın birinci döneminde, son 3 ünite ise 7. Sınıfın ikinci döneminde işlenmektedir.

1.Ünite:

Tam sayılarla işlemler

2.Ünite:

Rasyonel sayılar

Rasyonel sayılarla işlemler

3.Ünite:

Cebirsel ifadeler

Eşitlik ve denklem

MEB 7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem Ünite ve Konuları

1.Ünite:

Oran ve orantı

Yüzdeler

2.Ünite:

Doğrular ve açılar

Çokgenler

Çember ve daire

3.Ünite: