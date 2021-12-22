7. Sınıf Matematik Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Matematik dersleri sayesinde öğrenciler insanlar ile doğadaki nesneler arasındaki ilişkileri ve doğadaki nesnelerin kendi aralarındaki ilişkileri daha kolay anlayabilecektir. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul eğitimlerinin her düzeyinde olduğu gibi, 7. Sınıf düzeyinde de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan öğretim programı kapsamında Matematik dersleri verilmektedir. 7. Sınıf Matematik dersi içerikleri ve konuları nelerdir?
Ortaokul 7. Sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan yeterlilikler, ilgili konu alanları kapsamında şu şekilde sıralanabilir:
1-Sayılar ve İşlemler
- Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili problemleri çözme
- Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapma, bunu yaparken çarpma işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman, yutan eleman özelliklerini, çarpmanın toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliklerini de kullanma
- Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözme
- Rasyonel sayıları tanıma ve sayı doğrusunda gösterme
- Rasyonel sayıları ondalık gösterim şeklinde ifade etme
- Rasyonel sayılara toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapma
- Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapma
- Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplama
- Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözme
- Oran, orantı, doğru orantı ve ters orantı kavramlarını bilme
- Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulma
- Gerçek hayat durumlarında iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verme
- Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözme
- Yüzdeleri bilme, bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplama
- Yüzde ile ilgili hesaplamaları yapma
2-Cebir
- Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapma
- Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma
- Sayı örüntülerinin kuralını harf ile ifade etme, kuralı harf ile ifade edilen örüntünün istenen terimini bulma
- Eşitlik, derece, bilinmeyen ve denklem kavramlarını bilme
- Eşitliğin konumu ilkesini bilme
- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri tanıma ve çözme
- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurmayı gerektiren problemleri çözme
3-Geometri ve Ölçme
- Doğruları ve açıları tanıma, açıları iki eş açıya ayırarak açıortayı belirleme
- Çokgenleri tanıma, düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklama
- Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirleme, iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplama
- Dikgörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanıma, açı özelliklerini belirleme
- Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturma
- Alan ile ilgili problemleri çözme
4-Veri İşleme
- Veri analizi yapma
- Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturma ve yorumlama
- Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulma ve yorumlama
- Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturma ve yorumlama
MEB 7. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem Ünite ve Konuları
7. sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinde kullanılan güncel ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu ders kitabı 2018-2019 Öğretim Yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiş olup, hâlen kullanılmaktadır. Bu ders kitabında toplam 6 ünite bulunmaktadır. Kitapta yer alan ilk 3 ünite 7. Sınıfın birinci döneminde, son 3 ünite ise 7. Sınıfın ikinci döneminde işlenmektedir.
1.Ünite:
2.Ünite:
- Rasyonel sayılar
- Rasyonel sayılarla işlemler
3.Ünite:
- Cebirsel ifadeler
- Eşitlik ve denklem
MEB 7. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem Ünite ve Konuları
1.Ünite:
2.Ünite:
- Doğrular ve açılar
- Çokgenler
- Çember ve daire
3.Ünite:
- Veri analizi
- Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri