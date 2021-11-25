6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

İlkokul 4. Sınıftan itibaren verilen Sosyal Bilgiler derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı birçok temel yeterlilik vardır. Araştırma ruhu, çevre okuryazarlığı, değişimleri ve süreklilikleri algılayabilme, dijital okuryazarlık, empati kurabilme, finansal okuryazarlık, girişimcilik, hukuk okuryazarlığı, toplumsal iletişim, toplumsal iş birliği, kalıp yargıları ve önyargıları fark edebilme, karar verebilme, medya okuryazarlığı, öz denetim, sorun çözme, toplumsal katılım, yenilikçi düşünebilme gibi beceriler, bunlardan yalnızca bazılarıdır. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilere bu beceriler kazandırılırken, aynı zamanda adalet, aileye önem verme, barış, çalışkanlık, toplumsal dayanışma, dürüstlük, eşitlik, özgürlük, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi erdemlerin önemi de anlatılır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel konular ve beceriler ise şunlardır:
6. sınıf MEB Sosyal Bilgiler dersi üniteleri
Tüm bu beceriler, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan toplamda 7 adet ünite üzerinden verilmektedir:
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem müfredatı:
6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde birinci dönemde işlenen üniteler ve bu üniteler kapsamında yer alan konular şunlardır:
Ünite: Biz ve Değerlerimiz
Ünite: Tarihe Yolculuk
Ünite: Yeryüzünde Yaşam
Ünite: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda
Altıncı sınıf düzeyinde verilen Sosyal Bilgiler dersinin birinci dönem müfredatı, 4. Ünitenin ilk iki konusuna kadardır. Bilim ve teknolojide değişim başlıklı ikinci konu başlığı, birinci dönemin son konusu olup, bir sonraki konu başlığından itibaren ikinci dönemde devam edilmektedir.
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem müfredatı:
6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ikinci dönemde işlenen üniteler ve bu üniteler kapsamında yer alan konular şunlardır:
Ünite: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda
Ünite: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
Ünite: Yönetime Katılıyorum
Ünite: Uluslararası İlişkilerimiz