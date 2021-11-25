Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:50 Son Güncelleme: 25.11.2021 11:56

6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Sosyal Bilgiler dersi, toplum yaşamına dair konuların ve sosyal bilimler ile ilgili daha ileri aşamalarda görülecek eğitimlere temel oluşturmak üzere temel bir sosyal bilimler mantığının anlatıldığı bir derstir. Bu ders ilkokul 4. Sınıftan itibaren verilmeye başlanır ve ortaokulun yani 8. Sınıfın sonuna kadar verilir. 6. Sınıf düzeyinde verilen sosyal bilgiler dersi de bu çerçevede en önemli derslerden biridir. Sosyal Bilgiler dersi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Öğretim Programı kapsamında ve Talim ve Terbiye Kurulunun 2019 yılında kabul ettiği ders kitabı doğrultusunda işlenmektedir. MEB 2021-2022 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi konuları nelerdir? 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve müfredatı...