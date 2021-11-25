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Haberler Eğitim Haberleri 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:50 Son Güncelleme: 25.11.2021 11:56

6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Sosyal Bilgiler dersi, toplum yaşamına dair konuların ve sosyal bilimler ile ilgili daha ileri aşamalarda görülecek eğitimlere temel oluşturmak üzere temel bir sosyal bilimler mantığının anlatıldığı bir derstir. Bu ders ilkokul 4. Sınıftan itibaren verilmeye başlanır ve ortaokulun yani 8. Sınıfın sonuna kadar verilir. 6. Sınıf düzeyinde verilen sosyal bilgiler dersi de bu çerçevede en önemli derslerden biridir. Sosyal Bilgiler dersi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Öğretim Programı kapsamında ve Talim ve Terbiye Kurulunun 2019 yılında kabul ettiği ders kitabı doğrultusunda işlenmektedir. MEB 2021-2022 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi konuları nelerdir? 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders içerikleri ve müfredatı...

İlkokul 4. Sınıftan itibaren verilen Sosyal Bilgiler derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı birçok temel yeterlilik vardır. Araştırma ruhu, çevre okuryazarlığı, değişimleri ve süreklilikleri algılayabilme, dijital okuryazarlık, empati kurabilme, finansal okuryazarlık, girişimcilik, hukuk okuryazarlığı, toplumsal iletişim, toplumsal iş birliği, kalıp yargıları ve önyargıları fark edebilme, karar verebilme, medya okuryazarlığı, öz denetim, sorun çözme, toplumsal katılım, yenilikçi düşünebilme gibi beceriler, bunlardan yalnızca bazılarıdır. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilere bu beceriler kazandırılırken, aynı zamanda adalet, aileye önem verme, barış, çalışkanlık, toplumsal dayanışma, dürüstlük, eşitlik, özgürlük, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi erdemlerin önemi de anlatılır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel konular ve beceriler ise şunlardır:

  • Dayanışma, yardımseverlik gibi toplumsal değerler
  • Eleştirel düşünme
  • Zamanı ve kronolojiyi algılama
  • Kültürel mirasa duyarlılık
  • Harita okuryazarlığı
  • Bilimsellik
  • Yenilikçilik
  • Araştırma becerisi
  • Vatanseverlik
  • Çevreye karşı duyarlılık
  • Sorumluluk sahibi olma
  • Türkçeyi düzgün ve etkili kullanma
  • Politik okuryazarlık

6. sınıf MEB Sosyal Bilgiler dersi üniteleri

Tüm bu beceriler, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan toplamda 7 adet ünite üzerinden verilmektedir:

  • Biz ve Değerlerimiz
  • Tarihe Yolculuk
  • Yeryüzünde Yaşam
  • Bilim ve Teknoloji Hayatımızda
  • Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
  • Yönetime Katılıyorum
  • Uluslararası İlişkilerimiz

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem müfredatı:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde birinci dönemde işlenen üniteler ve bu üniteler kapsamında yer alan konular şunlardır:

Ünite: Biz ve Değerlerimiz

  • Toplumdaki rollerim
  • Bizi biz yapanlar
  • Kır çiçekleri gibiyiz rengârenk
  • Bir elin nesi var iki elin sesi var
  • Hak, özgürlük, sorumluluk
  • Oynayalım öğrenelim

Ünite: Tarihe Yolculuk

  • Türklerin anayurdu Orta Asya
  • İslamiyet'in Doğuşu
  • Türkler İslamiyet ile tanışıyor
  • Yeni yurt Anadolu
  • Tarihi yollar

Ünite: Yeryüzünde Yaşam

  • Dünya'nın neresindeyiz?
  • Ülkemizin coğrafi özellikleri
  • Ülkemizin beşeri coğrafyası
  • Farklı iklimler farklı yaşamlar

Ünite: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda

  • Hayatımızdaki sosyal bilimler
  • Bilim ve teknolojide değişim

Altıncı sınıf düzeyinde verilen Sosyal Bilgiler dersinin birinci dönem müfredatı, 4. Ünitenin ilk iki konusuna kadardır. Bilim ve teknolojide değişim başlıklı ikinci konu başlığı, birinci dönemin son konusu olup, bir sonraki konu başlığından itibaren ikinci dönemde devam edilmektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem müfredatı:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ikinci dönemde işlenen üniteler ve bu üniteler kapsamında yer alan konular şunlardır:

Ünite: Bilim ve Teknoloji Hayatımızda

  • Bilimsel çalışma yapıyoruz
  • Emeğe saygı duyuyorum

Ünite: Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim

  • Ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetleri
  • Kaynaklarımızı doğru kullanıyorum
  • Yatırım ve pazarlama
  • Vergilerimiz kazançlarımızdır
  • Nitelikli insan gücü ve gelişen ekonomi
  • Mesleğimi bilinçli şekilde seçiyorum

Ünite: Yönetime Katılıyorum

  • Geçmişten günümüze yönetim biçimleri
  • Demokratik devlet ve organları
  • Karar alma sürecinde ben de varım
  • Demokrasi her yerde
  • Haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede
  • Dünden bugüne Türk kadını

Ünite: Uluslararası İlişkilerimiz

  • Millî dış politikamız
  • Dış alım, dış satım
  • Türkiye beklenilendir
  • Popüler kültür ve biz

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6. Sınıf Sosyal Bilgiler konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Sosyal Bilgiler konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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