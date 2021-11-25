6. Sınıf Fen Bilimleri konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Fen Bilimleri konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Fen bilimleri dersinin 6. Sınıf düzeyindeki konu içerikleri, bu ders için hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'ndan itibaren beş yıllığına ders kitabı olarak kabul ettiği kitap üzerinden işlenmektedir. Söz konusu kitapta, yukarıda sözü edilen 4 temel konu alanı ekseninde geliştirilmiş toplam 7 ünite bulunmaktadır:

Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler Ünite: Kuvvet ve Hareket Ünite: Madde ve Isı Ünite: Ses ve Özellikleri Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı Ünite: Elektriğin İletimi

Tüm bu ünitelerin içerikleri ile zengin bir şekilde öğrencilere aktarılan temel fen bilimleri bilgileri, yalnızca teorik olarak öğretilmekle kalmaz. Aynı zamanda ders boyunca öğrencilere etkinlikler, deneyler, araştırmalar, tartışmalar ve konu değerlendirme çalışmaları yaptırılır. Tüm bunlar ile birlikte öğrenciler temel fen bilimleri konularını hem teorik olarak öğrenirler, hem de uygulamalar ile pekiştirirler.

Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf 1. Dönem Konuları ve İçerikleri

6. sınıf düzeyinde verilen Fen Bilimleri dersinin ilk döneminde öğrencilere, kitapta yer alan ilk 3 ünite ve 4. ünitenin bazı konuları öğretilmektedir. 4. ünitenin devam eden konuları ise ikinci dönem müfredatına dahil edilmektedir. 6. sınıf Fen Bilimleri 1. dönem konuları:

1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar

1. Bölüm: Güneş Sistemi

- Güneş sistemindeki gezegenler

- Meteorlar ve Göktaşları

- Asteroitler

2. Bölüm: Güneş ve Ay Tutulmaları

- Güneş Tutulması

-Ay Tutulması

2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler

1. Bölüm: Destek ve Hareket Sistemi

- Destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organlar

- Kemik ve kemik çeşitleri

- Eklem ve eklem çeşitleri

- Kas ve kas çeşitleri

2. Bölüm: Sindirim Sistemi

- Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar

- Fiziksel ve kimyasal sindirim

- Sindirime yardımcı organlar

3. Bölüm: Dolaşım Sistemi

- Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar

- Büyük ve küçük kan dolaşımı

- Kanın yapısı ve görevleri

- Kan grupları ve kan alışverişi

- Kan bağışının toplum açısından önemi

4. Bölüm: Solunum Sistemi

- Solunum Sistemini oluşturan yapı ve organlar

5. Bölüm: Boşaltım Sistemi

- Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket

1. Bölüm: Bileşke Kuvvet

- Kuvvetin özellikleri

- Bileşke kuvvet

- Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

2. Bölüm: Sabit Süratli Hareket

- Sürat nedir?

- Hareketlinin grafiğini çizelim

4. Ünite: Madde ve Isı

1. Bölüm: Maddenin Tanecikli Yapısı

- Tanecikli Yapı

Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf 2. Dönem Konuları ve İçerikleri

4. Ünite: Madde ve Isı

1. Bölüm: Maddenin Tanecikli Yapısı

- Hâl değişimi tanecikleri nasıl etkiler?

2. Bölüm: Yoğunluk

- Yoğunluk nedir?

- Düzgün şekli olmayan katıların yoğunluğu

- Sıvıların yoğunluğu

- Doğanın canlılara sürprizi

3. Bölüm: Madde ve Isı

- Maddeleri ısı iletkenliklerine göre sınıflandıralım

- Isı yalıtımı nedir?

- Isı yalıtım malzemesi üretelim

- Isı yalıtımının önemi

4. Bölüm: Yakıtlar

- Yakıtları tanıyalım

- Yakıtların insan ve çevre üzerinde etkileri

- Zehirlenmelere dikkat

5. Ünite: Ses ve Özellikleri

1. Bölüm: Sesin Yayılması

- Sesin yayılabileceği ortamlar

2. Bölüm: Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

- Ses kaynağı farklı, ortam aynı

- Ses kaynağı aynı, ortam farklı

3. Bölüm: Sesin Sürati

- Sesin yayıldığı ortamlardaki sürati

- Şimşek ve gök gürültüsü

- Ses bir enerji türü müdür?

4. Bölüm: Sesin Maddeyle Etkileşmesi

- Ses madde ile karşılaşınca ne olur?

- Sesin yayılmasını önleyebilir miyiz?

- Ses yalıtım teknolojileri

- Akustik nedir?

6. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı

1. Bölüm: Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

- Sinir sistemi

- İç salgı bezleri

- Çocukluktan ergenliğe geçiş

- Ergen sağlığı

- Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin diğer sistemlerle düzenli ve eş güdümlü çalışması

2. Bölüm: Duyu Organları

- Duyu organlarının yapıları

- Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişki

- Duyu organlarındaki kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojiler

- Duyu organlarının sağlığı

3. Bölüm: Sistemlerin Sağlığı

- Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenler

- Organ bağışının önemi

7. Ünite: Elektriğin İletimi

1. Bölüm: İletken ve Yalıtkan Maddeler

- İletken ve yalıtkan maddeleri tanıyalım

- Nerelerde kullanalım?

2. Bölüm: Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

- Ampulün parlaklığını değiştirelim

- Direnç nedir?

- Ampul de bir direnç