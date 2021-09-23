Karşıt Eş Anlamlısı – Karşıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ana nitelikleri yönünden iki kelime ya da iki olay/durum arasında uzaklık yani aykırılık bulunan, birbirlerine her yönden tümüyle aykırı olan sözcükler karşıt olarak adlandırılır. Öte yandan dilimizde pek çok kelimenin farklı eş anlamlısı bulunuyor. Eş anlamlı kelimeler sayesinde cümle içerisindeki sözcükler pekiştirilebilir ve alternatif sözcük olarak tercih edilebilirler. Bu kapsamda; karşıt eş anlamlısı nedir? Karşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

KARŞIT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Karşıt kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan sözcük bulunur. Bunlar arasında; zıt, aykırı, aksi gibi kelimeler yer alır. Bu kelimeler cümle içerisinde "karşıt" kelimesi yerine kullanılabilir. Bu şekilde anlam kayması olmayacağı gibi öte yandan da çeşitli kelimeler tercih etmek isteyenler eş anlamlı olanları kullanabilirler.

TDK İLE KARŞIT EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre; karşıt eş anlamlısı olarak zıt, aykırı, ayrı ve aksi sözcükleri kullanılır. Karşıt kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Hem karşıt kelimesi hem de karşı eş anlamlısı olan kelimeler değişik zamanlar değerlendirilebilir ve birbirleri yerine kullanılabilirler.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;

Doktor eş anlamlı

Yaşam eş anlamlı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı

Hayat eş anlamlısı