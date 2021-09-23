Kent Eş Anlamlısı – Kent Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kent eş anlamlısı ile günlük hayatımızda sık sık merak edilen sözcükler arasında bulunuyor. Eş anlamlı kelimeler, genel olarak aynı anlama gelen, birbirlerini birebir karşılayabilen ve birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimeler olarak ifade edilirler. türk Dil Kurumu TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman kent kelimesinin aynı zamanda şehir kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz. Öte yandan kent sözcüğünün bir tane eş anlamlısı vardır. Kent eş anlamlısı nedir? İşte kentin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük
Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Kent kelimesinin birden fazla eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Kent eş anlamlısı " şehir " kelimeleri olup aynı zamanda kentte demektir. Cümle içerisinde kullanılan kent kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için şehir gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.
Kent eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da hizmet alanında çalışan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanına kent denir.
Kent kelimesinin eş anlamlısı şehir olarak değerlendirilir.
Kent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kent kelimesi Soğdca kökenlidir.
TDK'ye göre kent kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Şehir
- Site
- Paris gibi bir kentte, bu hatırlamalar, karamsarlığa sürükler insanı.
kent efsanesi, kent soylu, kentler arası, ana kent, başkent, çadır kent, mantar kent, megakent, yörekent, uydu kent
Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şu şekilde;