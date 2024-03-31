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Haberler Galeri Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:01

Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Seçmen, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek belediye seçimlerinde oy kullanma süresinin bitmesiyle birlikte seçim sonucu ekranlarına yönelecek. 81 ilde şehir sakinleri adayların oy oranlarını takip edecek. Amasya da o iller arasında. Amasya seçim sonuçları canlı verilerle birlikte sandık açıldıkça ekrana yansıyacak.Veriler YSK tarafından paylaşılacak. 'Seçimi kim kazandı' sorusu Amasya yerel seçim sonuçları 2024 sonrası yanıtlanacak. İşte, takip sayfası…

Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Amasya seçim sonuçları canlı oy oranları ekranına düşecek. YSK tarafından yasağın kaldırılmasıyla birlikte açılan sandık sayısı yüzdelere yansıyacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin adaylarının yer aldığı ilde veriler ilçe ilçe yayında olacak. İşte, Amasya yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı…

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Yüzdeleri canlı ve anlık olarak takip etmek için Amasya Yerel Seçim Sonuçları ekranını haberin detayından inceleyebilirsiniz.

Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mehmet Uyanık

MHP: Bayram Çelik

CHP: Turgay Sevindi

İYİ Parti: Erhan Ciğer

DEM Parti: Deniz Yılmaz

Amasya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Amasya'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Göynücek Seçim Sonuçları

Gümüşhacıköy Seçim Sonuçları

Hamamözü Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Merzifon Seçim Sonuçları

Suluova Seçim Sonuçları

Taşova Seçim Sonuçları

Ziyaret Seçim Sonuçları

Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Uyanık, CHP Turgay Sevindi, MHP Bayram Çelik, İYİ Parti Erhan Ciğer ve DEM Parti ise Deniz Yılmaz ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerinde İl ve Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar seçilecek.

Belediye başkanları ve muhtarlar en çok oyu alma kıstasına göre belirlenecek. İl ve ilçe belediye meclis üyeleri ise siyasi partilerin aldıkları oy bazında belirlenecek.

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