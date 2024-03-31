Amasya seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Amasya yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
15:01
Seçmen, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek belediye seçimlerinde oy kullanma süresinin bitmesiyle birlikte seçim sonucu ekranlarına yönelecek. 81 ilde şehir sakinleri adayların oy oranlarını takip edecek. Amasya da o iller arasında. Amasya seçim sonuçları canlı verilerle birlikte sandık açıldıkça ekrana yansıyacak.Veriler YSK tarafından paylaşılacak. 'Seçimi kim kazandı' sorusu Amasya yerel seçim sonuçları 2024 sonrası yanıtlanacak. İşte, takip sayfası…