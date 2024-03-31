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Haberler Galeri ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:40

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 yılı yerel seçimleri 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin sandık başında yer alacağı seçimde 5 yıl süreyle görev alacak yerel yönetimler belirlenecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yer seçimde olduğu bu seçimde de Artvin seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından anlı ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç sayfası üzerinden Artvin oy sonuçları takip edilebilecek. 2024 seçimleri için AK Parti'den Mehmet Kocatepe, CHP'den Bilgehan Erdem ve İyi Parti'den Demirhan Elçin aday gösteriliyor. Sandıkların kapanması ve oy sayımlarının başlaması üzerine sonuçlar şekillenecek. İşte, sabah.com.tr Artvin yerel seçim sonuç ekranı

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Artvin Yerel Seçim Sonuçları

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Artvin seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti Mehmet Kocatepe

CHP Bilgehan Erdem

İYİ Parti Demirhan Elçin

Saadet Partisi Gültekin Soydan

Yeniden Refah Partisi Cihan Demirci

Zafer Partisi Gökhan Aktan

DEM Parti Levent Serhan

Artvin Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Artvin'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ardanuç seçim sonuçları için tıklayınız!

Arhavi seçim sonuçları için tıklayınız!

Borçka seçim sonuçları için tıklayınız!

Hopa seçim sonuçları için tıklayınız!

Kemalpaşa seçim sonuçları için tıklayınız!

Murgul seçim sonuçları için tıklayınız!

Şavşat seçim sonuçları için tıklayınız!

Yusufeli seçim sonuçları için tıklayınız!

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ARTVİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Artvin'de AK Parti'den Mehmet Kocatepe, CHP Bilgehan Erdem , İyi Parti Demirhan Elçin, Yeniden Refah Partisi Cihan Demirci, DEM Parti Levent Serhan ve Saadet Partisi Gültekin Soydan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Artvin yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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