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Haberler Galeri Balıkesir seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:30

Balıkesir seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri bu yıl da 31 Mart Pazar günü gerçekleşiyor. 2024 Yerel Seçimler için geri sayım sürerken vatandaşlar bulundukları ilde oy kullanmak için 31 Mart günü sandık başına gidecek. Her 5 yılda bir olan yerel seçimler ile büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. Balıkesir seçim sonuçları ve partilerin oy oranları YSK verileri ile yanıt buluyor. İşte 2024 Balıkesir oy sonuçları canlı ve güncel verileri sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor...

Balıkesir seçim sonuçları! YSK Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Yerel Seçim sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın gözü belediye başkanları ve muhtarları seçmek için yapılan seçimin sonuçlarına çevrildi. İşte 2024 YSK verileri ile Balıkesir oy sonuçları canlı ve güncel veriler...

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Balıkesir seçim sonuçları! YSK Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Yücel Yılmaz

CHP: Ahmet Akın

İYİ Parti: Turhan Çömez

Yeniden Refah: Tanju Akçe

Zafer Partisi: Mutlu Aksoy

Memleket Partisi: Mahir Bakan

Balıkesir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Balıkesir seçim sonuçları! YSK Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Balıkesir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Altıeylül Seçim Sonuçları

Ayvalık Seçim Sonuçları

Balya Seçim Sonuçları

Bandırma Seçim Sonuçları

Bigadiç Seçim Sonuçları

Burhaniye Seçim Sonuçları

Dursunbey Seçim Sonuçları

Edremit Seçim Sonuçları

Erdek Seçim Sonuçları

Gömeç Seçim Sonuçları

Gönen Seçim Sonuçları

Havran Seçim Sonuçları

İvrindi Seçim Sonuçları

Karesi Seçim Sonuçları

Kepsut Seçim Sonuçları

Manyas Seçim Sonuçları

Marmara Seçim Sonuçları

Savaştepe Seçim Sonuçları

Sındırgı Seçim Sonuçları

Susurluk Seçim Sonuçlar

Balıkesir seçim sonuçları! YSK Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Yücel Yılmaz, CHP Ahmet Akın, İYİ Parti Turhan Çömez, Zafer Partisi Mutlu Aksoy, Memleket Partisi Mahir Bakan ve Yeniden Refah Tanju Akçe ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Balıkesir seçim sonuçları! YSK Balıkesir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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