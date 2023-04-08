Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:57
Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
13:02
Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi
14 Mayıs genel seçimlerinde 7'li koalisyon ve Kandil'in ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte verdiği ve hiç gerçekleştirmediği vaatleri yine gündem konusu oldu. Halka seçimlerde bol keseden vaatlerde bulunan Bay Kemal ve ekibi verdikleri hiçbir sözü yerine getirmedi. Kılıçdaroğlu öğrencilere verdiği ücretsiz ulaşım sözünü bile yerine getirmedi. CHP liderinin depremzede vatandaşlarımıza yapacağını söylediği bedava konut vaadinin üzerinden çok geçmeden 7'li koalisyondaki ortağı İYİ Parti tarafından bizzat yalanlandı.