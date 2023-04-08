Video Haber Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video
Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video

Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video

08.04.2023 | 10:42

A Haber’de yayınlanan, Banu El moderatörlüğünde ekranlara gelen “Arka Plan” programında sıcak gelişmeler masaya yatırıldı. Gazeteci Şebnem Oruç, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, gazeteci Osman Gökçek, gazeteci Abdulkadir Selvi ile "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri neden tutmadı?" sorularına yanıt arandı.

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