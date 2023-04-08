Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Bunların bir de derneği var İHH diye..." | Video
2018 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu, "Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Anlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız." dedi. Ancak aynı dönemde yaptığı başka bir açıklamada ise hem İHH hem de şehitleri aşağıladı. "Bunların bir de derneği var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz?"
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