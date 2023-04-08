Video Haber Kılıçdaroğlu: "Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın" | Video
Kılıçdaroğlu:

Kılıçdaroğlu: "Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın" | Video

08.04.2023 | 12:02

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki açıklaması tekrar gündem oldu: "Dokunulmazlıklar konusunda CHP'nin tavrı açık, çok net, kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın”

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