Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündem oldu: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" | Video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı velev ki seçildi... Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?"