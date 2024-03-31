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Haberler Galeri Bolu seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bolu yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:00

Bolu seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bolu yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

5 Yılda bir yapılan yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde, yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oylarıyla belirlenirken, Bolu seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. İşte, YSK ile Bolu seçim sonuçları son dakika 2024 takip ekranı!

Bolu seçim sonuçları! YSK Bolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ''2024 Bolu seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il ve ilçe seçim sonucu ve canlı oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Bolu Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Bolu seçim sonuçları! YSK Bolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BOLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: MUHAMMED EMİN DEMİRKOL

CHP: TANJU ÖZCAN

İYİ Parti: MANSUR ŞEN

DEM Parti: VELİ SAÇILIK

Yeniden Refah: FARUK BAYRAKDAR

Zafer Partisi: İLKAY BAYRAK

Bolu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bolu seçim sonuçları! YSK Bolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BOLU SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bolu'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Dörtdivan seçim sonuçları

Gerede seçim sonuçları

Göynük seçim sonuçları

Kıbrıscık seçim sonuçları

Mengen seçim sonuçları

Mudurnu seçim sonuçları

Seben seçim sonuçları

Yeniçağa seçim sonuçları

Bolu seçim sonuçları! YSK Bolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Muhammed Emin Demirkol, CHP Tanju Özcan, İYİ Parti Mansur Şen, Zafer Partisi İlkay Bayrak, Yeniden Refah Partisi Faruk Bayrakdar ve DEM Parti ise Veli Saçılık ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bolu seçim sonuçları! YSK Bolu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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