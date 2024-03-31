Bolu seçim sonuçları! 2024 Son dakika Bolu yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına giderken, oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ''2024 Bolu seçimi kim kazandı?'' sorusu yanıt bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından il ve ilçe seçim sonucu ve canlı oy oranları sabah.com.tr adresinde anlık olarak paylaşılacak.

BOLU SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Bolu Yerel Seçim Sonuçları ekranı;