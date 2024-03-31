Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü diğer 80 ilde olduğu gibi Çorum'da da binerce seçmen belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde AK Parti yüzde 43.28 ile seçimi kazanırken 2024 Çorum'da seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık YSK verileri ile Çorum seçim sonucu takip ekranı.

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Çorum Yerel Seçim Sonuçları ekranı;