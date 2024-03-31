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Haberler Galeri Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:35

Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Çorum seçim sonuçları 2024, canlı ve anlık verilerle inceleniyor ve sabah.com.tr aracılığıyla takip edilebiliyor. Oy kullanmak için sandığa giden milyonlarca vatandaş "Çorum seçimi kim kazandı" sorusuna YSK yayın yasağının kalmasının ardından sabah.com.tr'de öğreniyor. İşte, YSK ile Çorum seçim sonuçları ve oy yüzdeleri takip ekranı 2024.

Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 Pazar günü diğer 80 ilde olduğu gibi Çorum'da da binerce seçmen belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. 31 Mart 2019'da yapılan belediye seçimlerinde AK Parti yüzde 43.28 ile seçimi kazanırken 2024 Çorum'da seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte canlı ve anlık YSK verileri ile Çorum seçim sonucu takip ekranı.

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Çorum Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Şahin Şerifoğulları

MHP: Murat Aygen

CHP: Coşkun Çağlar Duran

İYİ Parti: Burak Özgül

DEM Parti Hayrettin Kaya

Yeniden Refah: Faruk Septioğlu

Zafer Partisi: Muhammed Onur Omrak

Çorum Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Çorum'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Alaca Seçim Sonuçları

Bayat Seçim Sonuçları

Boğazkale Seçim Sonuçları

Dodurga Seçim Sonuçları

İskilip Seçim Sonuçları

Kargı Seçim Sonuçları

Laçin Seçim Sonuçları

Mecitözü Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Oğuzlar Seçim Sonuçları

Ortaköy Seçim Sonuçları

Osmancık Seçim Sonuçları

Sungurlu Seçim Sonuçları

Uğurludağ Seçim Sonuçları

Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Şahin Şerifoğulları, MHP Murat Aygen, CHP Coşkun Çağlar Duran, İYİ Parti Burak Özgül, DEM Parti Hayrettin Kaya, Yeniden Refah Faruk Septioğlu, Zafer Partisi Muhammed Onur Omrak ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çorum seçim sonuçları takip ekranı! YSK Çorum yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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