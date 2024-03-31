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Haberler Galeri ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:19

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Mahalli idareler seçimleri için sandıkları başında yerlerini alıyor. 81 İlde milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Erzincan Yerel Seçim sonuçları araştırılıyor. Her beş yılda bir yapılan seçimlerde 31 Mart 2024 tarihinde büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticileri seçilecek. 2024 Yerel Seçimleri için Erzincan'da MHP'den Bekir Aksun, CHP'den Özge Vataner Özege ve İyi Parti'den Veda Bingöl aday gösteriliyor. Erzincan seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Erzincan 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Vatandaşlar 2024 yerel seçimleri için oy kullanacaklar. Seçmenlerin vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmesi üzerine Büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirleneceği seçimde Erzincan seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç sayfası üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte sabah.com.tr Erzincan yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzincan seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP Bekir Aksun

CHP Özge Vataner Özege

DEM Parti Evren Çevik

İYİ PARTİ Veda Bingöl

Saadet Partisi Ali Cebeci

Yeniden Refah Partisi Şafak Soy

Erzincan Seçim Sonuçları Linkine Tıklayarak Canlı ve Anlık Olarak Adayların Oy Oranlarını Görüntüleyebilirsiniz.

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ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Erzincan seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Çayırlı seçim sonuçları için tıklayınız!

İliç seçim sonuçları için tıklayınız!

Kemah seçim sonuçları için tıklayınız!

Kemaliye seçim sonuçları için tıklayınız!

Otlukbeli seçim sonuçları için tıklayınız!

Refahiye seçim sonuçları için tıklayınız!

Tercan seçim sonuçları için tıklayınız!

Üzümlü seçim sonuçları için tıklayınız!

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Erzincan'da MHP'den Bekir Aksun, CHP Özge Vataner Özege, İyi Parti Yaşar Yorulmaz, Yeniden Refah Partisi Şafak Soy , DEM Parti Evren Çevik

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI! YSK ile Erzincan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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