Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:04
Manisa Turgutlu'da heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Turgutlu yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Turgutlu seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.