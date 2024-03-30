Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Turgutlu yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Turgutlu seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

MANİSA TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Turgutlu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.