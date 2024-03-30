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Haberler Galeri Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:04

Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Manisa Turgutlu'da heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Turgutlu yeni belediye başkanı belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Turgutlu seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.

Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Turgutlu yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Turgutlu seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

MANİSA TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Manisa Turgutlu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA TURGUTLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Yunus Oğan

CHP: Çetin Akın

İYİ Parti: Ahmet Orhan

Yeniden Refah Partisi: Mustafa Serhat Orhan

Dem Parti: Mahmut Pala

Manisa Turgutlu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Manisa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MANİSA TURGUTLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Manisa Turgutlu'da MHP Yunus Oğan, CHP Çetin Akın, İYİ Parti Ahmet Orhan, Yeniden Refah Partisi Mustafa Serhat Orhan ve Dem Parti Mahmut Pala ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Turgutlu seçim sonuçları | YSK Turgutlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Turgutlu'da 61 mahalle vardır:

  1. Acarlar
  2. Akçapınar
  3. Akköy
  4. Albayrak
  5. Altay
  6. Aşağıbozkır
  7. Atatürk
  8. Avşar
  9. Ayvacık
  10. Baktırlı
  11. Bozkır
  12. Bozkurt
  13. Cumhuriyet
  14. Çampınar
  15. Çatalköprü
  16. Çepnibektaş
  17. Çepnidere
  18. Çıkrıkçı
  19. Dağyeniköy
  20. Dalbahçe
  21. Derbent
  22. Ergenekon
  23. Gökgedik
  24. Güney
  25. Hacıisalar
  26. Irlamaz
  27. İstasyonaltı
  28. İstiklal
  29. İzzettin
  30. Kabaçınar
  31. Karaköy
  32. Karaoluk
  33. Kayrak
  34. Kurtuluş
  35. Kurudere
  36. Kuşlar
  37. Musacalı
  38. Musalaryeniköy
  39. Mustafa Kemal
  40. Osmancık
  41. Ören
  42. Özyurt
  43. Sarıbey
  44. Selvilitepe
  45. Sinirli
  46. Sivrice
  47. Subaşı
  48. Şehitler
  49. Temrek
  50. Turan
  51. Turgutlar
  52. Urganlı
  53. Yakuplar
  54. Yayla
  55. Yedi Eylül
  56. Yeni
  57. Yeniköy
  58. Yıldırım
  59. Yılmazlar
  60. Yiğitler
  61. Yunusdere
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